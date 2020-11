Mangiare una quantità eccessiva di carboidrati tutti i giorni può causare problemi al nostro peso ma anche alla nostra salute

Non solo gli zuccheri semplici ma anche i carboidrati se consumati in modo eccessivo possono creare problemi alla nostra dieta ma soprattutto al nostro corpo. Mangiare dolci tutti i giorni, può avere gli stessi effetti negativi del mangiare pizza con la stessa frequenza.

Cosa accade al tuo corpo se mangi carboidrati ogni giorno

I carboidrati se consumati nelle giuste quantità, non sono nemici della nostra alimentazione. Se parlate con un nutrizionista vi dirà che il giusto regime alimentare deve prevedere alimentazione varia e non escludere del tutto pasta, pane e simili. Ma se si eccede i danni per il nostro corpo possono essere seri.

Chi è diabetico sa bene che i carboidrati sono zuccheri che influiscono sulla glicemia e quindi bisogna fare a attenzione a quanti se ne mangia. Se si consuma un piatto di pasta, meglio evitare pane e patate ad esempio.

Amanda A. Kostro Miller, RD, LDN, del comitato consultivo di Fitter Living, in un intervista rilasciata a Mashed ha spiegato che in una dieta ricca di carboidrati il problema è quello di far fare ai livelli di zuccheri nel sangue le montagne russe.

“Uno scarso controllo dell’assunzione di carboidrati può portare a picchi di zucchero nel sangue durante il giorno – ha spiegato Miller – Le persone con diabete devono avere una formazione individuale o in piccoli gruppi con un dietista registrato o un educatore certificato per il diabete per comprendere l’assunzione di carboidrati raccomandata”.

La Miller spiega che la metà dell’apporto calorico giornaliero dovrebbe arrivare dai carboidrati mentre l’altra metà da grassi e proteine.

Ma attenzione a non demonizzarli. Come sottolinea anche la Miller, tendiamo a generalizzare i carboidrati ma in realtà se andiamo ad analizzali e a scomporli noteremo che ce ne sono alcuni che andrebbero inseriti nella nostra alimentazione quotidiana.

“Quando scomponiamo gli alimenti a base di carboidrati, – ha dichiarato Amanda Miller – ci sono alcuni carboidrati che dovrebbero essere inclusi nella dieta ad ogni pasto e altri tipi di carboidrati che dovrebbero essere limitati o consumati come regalo”.

Quali sono i carboidrati ‘cattivi’ che vanno assunti con moderazione? Caramelle, dessert, bibite e snack trasformati.

Crediti foto@Shutterstock