Cosa significa quando la carne macinata diventa marrone? Non è come pensi

Vi siete mai chiesti cosa significa quando la carne macinata diventa marrone? Non necessariamente è tutto da buttare: ecco a cosa bisogna stare attenti.

Quante volte ci è capitato di aprire il frigorifero e scoprire che la carne che avevamo comprato per preparare un ragù tradizionale, hamburger gustosi o ricercate polpette ha cambiato aspetto? Ma vi siete mai chiesti cosa significa quando la carne macinata diventa marrone? Niente paura… non si tratta necessariamente di uno spreco di cibo (e di soldi). Non ci credete? Andiamo vedere il perché.

Cosa significa quando la carne macinata diventa marrone? Dipende dall’ossigeno

Partiamo da un assunto: è più che normale che la carne macinata cambi colore per via della mancanza di ossigeno di cui soffre nelle vaschette all’interno delle quali è solitamente confezionata. È per questo motivo che la carne perde il suo colore rosso per cominciare a tendere ad un più triste marroncino (e talvolta al grigio).

Questo cambiamento di colore avviene anche quando la carne viene tenuta esposta per troppo tempo alla luce o allo stesso ossigeno.

Possiamo ancora mangiare la carne macinata che ha cambiato colore?

Chiarito cosa significa quando la carne macinata diventa marrone, però, la domanda è semplice: possiamo ancora mangiarla?

La verità sta nel mezzo tra il “sì” e il “no”. Innanzitutto perché un semplice cambiamento di colore in genere non vuol dire che la carne sia guasta, anche se può essere il primo campanello d’allarme.

Per questo motivo, meglio recuperare la confezione e controllare sempre la data di scadenza della carne. Se non è già trascorsa, allora la carne è probabilmente ancora buona, al di là del suo colore.

Un altro segnale imortante ce lo dà l’odore. Se comincia ad essere cattivo (o addirittura nauseante) non esitate: buttate tutto. Se invece l’odore è ancora buono, per essere sicuri al 100%, consumatela sempre dopo una cottura ad almeno 70° C.

