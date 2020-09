Covid, ecco quando si tornerà alla normalità: cosa svela l’immunulogo

Il Covid 19 ha messo duramente in ginocchio il mondo intero e molti si chiedono quando si tornerà alla normalità: ecco la risposta di Anthony Fauci.

Il Covid 19 è stata una presenza inattesa e costante di questi ultimi mesi, tant’è che in molti si chiedono quando si tornerà alla normalità. A parlarne, formulando ipotesi diverse, sono gli immunologi, che svelano fino a quando dovremo convivere con questo temibile coronavirus.

Covid 19: ecco quando si tornerà alla normalità

Partiamo da un assunto: nel marasma di cattiva informazione riguardo al Coronavirus, è opportuno affidarci a chi il problema lo conosce davvero. Medici, immunologi, virologi e scienziati sono quindi da considerarsi un punto di riferimento, una bussola da seguire per cercare di uscire il prima possibile da questa pandemia mondiale.

Una di queste voci è Anthony Fauci, l’immunologo statunitense a capo della task force contro il Covid 19, che ha provato a prevedere quando si tornerà alla normalità in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.

“Ora facciamo i bravi – ha esordito Fauci – ma il ritorno alla normalità non avverrà prima di Natale 2021, e solo in alcune aree del mondo, a livello globale ci vorranno quattro anni”.

Vaccini e ripartenza cauta: la ricetta di Anthony Fauci contro il coronavirus

Un periodo di tempo molto lungo, all’interno del quale potrà succedere di tutto. Ma Fauci è chiaro: c’è bisogno di test, prevenzione e contact tracing. E soprattutto di vaccini e di ripartenza cauta.

Solo grazie a un vaccino efficace al 70/75 % sarà infatti possibile mettere in ginocchio il Covid grazie all’immunità di gregge. “Non proteggerà tutti – ha rivelato – ma la maggioranza e così il virus non avrà l’opportunità di difendersi”.

Quanto alla ripresa, le sue idee sono molto chiare: “L’Italia è stata colpita duramente. E il banco di prova è ora. Man mano che l’economia riparte, bisogna che tutto sia fatto con grande saggezza. La ripartenza delle attività deve essere cauta e graduale”.

