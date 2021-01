Bastano 10 minuti di esercizio fisico al giorno, per mantenere giovane il nostro cervello. Ecco come evitare il declino cognitivo

Fare attività fisica non aiuta solo a mantenere in forma il nostro fisico ma anche il nostro cervello. È quanto scoperto dalla scienza: bastano 10 minuti al giorno di esercizio per scongiurare il declino cognitivo.

Declino cognitivo, bastano 10 minuti di attività fisica: cosa succede al cervello

Leggi anche: >> CON QUESTI 10 CIBI CUORE E CERVELLO SI MANTENGONO GIOVANI

Uno studio condotto da un gruppo di esperti dell’Università della Colombia e pubblicato sulla rivista Neurology ha evidenziato come l’attività fisica (fatta in maniera moderata o vigorosa) possa avere un effetto protettivo per l’invecchiamento del cervello.

“Camminare a passo sostenuto, correre o andare in bicicletta – ha dichiarato Priya Palta dell’Irving Medical Center – insomma, svolgere attività fisica con regolarità sembra associato a un’insorgenza meno significativa di danni cerebrali dopo 25 anni”

Lo studio ha effettuato nell’arco di 25 anni, 5 esami su un gruppo di 1600, con una età media di circa 53 anni. Hai partecipanti è stato chiesto di indicare la quantità di tempo dedicata all’attività fisica e ne è stato valutato il loro impegno. Inoltre, sono state fatte delle scansioni cerebrali così da poter le eventuali lesioni, le aeree più danneggiate e le materia cerebrale grigia e bianca (rispettivamente il tessuto con i corpi dei neuroni, i dendriti e le fibre nervose non mielinizzate e il tessuto composto da fibre mieliniche).

“I nostri risultati – spiega Prima Palta – suggeriscono che un’ora e 15 minuti di attività fisica ogni settimana sembra in grado di promuovere la salute del cervello e preservare la struttura cerebrale”.

Insomma svolgere attività fisica è importante non solo per mantenere in salute il nostro corpo, ma anche la nostra mente aiutando a mantenere intatte le capacità cognitive anche in età avanzata.

Crediti foto@Shutterstock