Resistere agli spuntini non è semplice. Ma tra patatine fritte e popcorn quale dei ha un impatto minore sul nostro fisico?

Gli snack non sono alimenti amici della dieta, ma se proprio non sapete resistere sappiate che c’è differenza tra mangiare le patatine e i popcorn.

Dieta, cosa è peggio mangiare: patatine o popcorn?

Guardare un film mangiando popcorn, o patatine è quasi un must. Ma come sappiamo non sono alimenti che a lungo andare fanno bene al nostro corpo. Ma se proprio non riuscissimo a rinunciarvi, quale dei due farebbe sentire meno in colpa, o meno gonfio il giorno dopo?

Purtroppo non c’è una grandissima differenza tra i due; come spiega il sito Taste entrambi hanno molte calorie. Tuttavia se i popcorn non sono quelli preconfezionati ma li fate voi a casa, allora una speranza di non dover rinunciare ad uno snack c’è!

Mentre i popcorn che prendiamo al cinema sono pieni di burro o altre tipologie di grasso, quelli fatti in casa sono molto più leggeri. Inoltre avrete la sensazione di essere ‘pieni’ molto più velocemente che mangiando le patatine. Attenzione però, anche quelli fatti in casa possono far ingrassare. Dipende sempre tutto dalla quantità e dalla frequenza con la quale li mangiate.

