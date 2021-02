Una corretta alimentazione, con un giusto abbinamento dei cibi può aiutare a dimagrire senza dover ricorrere ad una dieta.

Tra gli errori più comuni he si fanno quando si tratta di alimentazione, c’è senza dubbio l’abbinamento sbagliato dei cibi. Pensando di realizzare un pranzo dietetico, ad esempio, potremmo eccedere nell’apporto di proteine, o carboidrati.

Dimagrire senza dieta: non abbinare mai questi cibi insieme

Conoscere i cibi che stiamo mangiando e abbinarli in modo corretto può essere un valido aiuto per dimagrire, senza affrontare necessariamente una dieta. Ovviamente il consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un esperto per mettere a punto il regime alimentare più corretto per voi. Un corretto abbinamento dei cibi è importante non solo per dimagrire, ma anche per la salute del nostro organismo.

Tra gli errori più frequenti c’è quello ad esempio di pensare che un piatto di pasta scondito sia più dietetico di uno con condimento. Sbagliato: vi farà ingrassare più di uno condito in modo giusto (va de se che troppo condimento non andrebbe comunque bene). Così come iniziare la giornata con una colazione ricca di zuccheri non è la giusta via per avere l’energia sufficiente per avviare la nostra giornata.

Meglio prediligere uno yogurt magro con frutta fresca e frutta secca. Oppure uova strapazzate con due fette di pane integrale. O un cappuccino di latte di soia con due fette biscottate integrali e un velo di crema di arachidi senza zucchero. In questo modo assumeremo carboidrati a lento rilascio di zuccheri che non ci faranno avere un picco glicemico e ci aiuteranno a sentirci sazi più a lungo.

A pranzo o a cena al piatto di pasta scondito è meglio prediligerne uno condito con del ragù magro e un pochino di parmigiano. Oppure se volete orientarvi su un secondo, ricordatevi di accompagnarlo da una bella porzione di verdure.

Se non riuscite a resistere agli spuntini, sappiate che ce ne sono di gustosi e salutari. Uno yogurt magro con frutta secca ad esempio, o un mini panino con prosciutto magro e formaggio spalmabile.

