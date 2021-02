Meglio la dieta mediterranea o quella vegana? Uno studio scientifico le ha messe a confronto analizzando un gruppo di 62 persone

Quando si parla di regimi alimentari, la dieta mediterranea è considerata la migliore; ora però uno studio, dimostrerebbe che non è così. Sarebbe la dieta vegana quella con maggiori benefici per il nostro organismo.

La dieta vegana migliore di quella mediterranea? Lo studio, cos’è emerso

Il dibattito tra un regime alimentare vario ed equilibrato che comprenda un po’ tutti gli alimenti compresi carne e pesce e quello vegano che invece esclude questi ultimi e altri alimenti è sempre molto acceso. Ora uno studio, pubblicato sul Journal of the American College of Nutrition (qui il link) e condotto da un team del Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), ha messo i due regimi alimentari a confronto. Sono stati valutati gli effetti che hanno sui livelli di colesterolo, sul peso e su variabili importanti che riguardano il nostro benessere.

Per 16 settimane sono stati analizzati 62 pazienti (in sovrappeso, ma nessuno con patologie cliniche come il diabete) divisi in due gruppi. Ad uno è stata fatta seguire una dieta vegana a basso contenuto di grassi, con molta frutta verdura, legumi e cereali integrali. All’altro quella mediterranea che comprendeva frutta, verdura, latticini magri, pesce, legumi e poca carne rossa.

Terminata questa prima fase, i pazienti per 4 settimane sono tornati alla loro classica routine alimentare e dopo i gruppi si sono invertiti per altre 16 settimane. I risultati hanno mostrato che la dieta vegana ha avuto un impatto migliore sulla salute dei partecipanti. Ha influito meglio sul peso, sul grasso corporeo sui livelli di colesterolo e sulla sensibilità all’insulina.

Con la dieta vegana i pazienti hanno perso una media di 6Kg, il colesterolo totale e LDL si è ridotto, così come la massa grassa (meno 3,4 kg) e il grasso viscerale (meno 315 cm3)

Crediti foto@Shutterstock