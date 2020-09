Ananas, il modo originale per aprirlo senza coltello

Vi siete mai ritrovati a dover aprire un ananas senza coltello? Vi siete mai chiesti come poterlo fare? Ecco qual è il trucco!

L’ananas è un frutto zuccherino e rinfrescante, apprezzato per le sue tantissime proprietà e il suo apporto nutrizionale. Ma vi siete mai chiesti come fare ad aprire un ananas senza coltello? Si tratta di un’operazione che a prima vista sembra impossibile ma che, sì, si può fare!

Come aprire un ananas senza coltello?

Il metodo che vogliamo spiegarvi circola sul web ormai da diverso tempo e viene comunemente chiamato “Pineapple Hack” o “Pineapple Trick”. Si tratta in pratica di un metodo antico per aprire e mangiare l’ananas senza l’uso di un coltello, in una maniera talmente semplice che vi stupirà.

Innanzitutto, procuratevi un ananas maturo e, facendo forza, tirate via le foglie della cima. A questo punto, sbattete un paio di volte il fondo del frutto su una superficie piana e, quindi, fatelo rotolare in lunghezza sulla stessa superficie facendo pressione con entrambe le mani.

A questo punto, non resta che prendere in mano una di quelle piccole punte spinose che sporgono dai lati e tirare con forza per ottenere un triangolino di ananas e… buon appetito!

Quali sono i benefici dell’ananas?

L’ananas, in molti lo sanno, è uno dei frutti più utili per la nostra salute (e per la nostra dieta). Le sue proprietà sorprendenti sono un vero e proprio toccasana. Ricco di vitamina C, fornisce all’organismo una serie di importanti sostenze: manganese, potassio, rame, calcio, magnesio, betacarotene, tiamina, vitamina B6, e folati.

Dagli effetti drenanti e anti-infiammatori, l’ananas è ricco di fibre e fa bene alla salute di unghie, ossa e denti. Inoltre, riduce l’ipertensione grazie al suo alto contenuto di potassio. E, infine, tonifica i muscoli: è un ottimo alleato per chi pratica attività sportiva intensa e desidera reidratarsi e reintegrare i sali minerali.

Photo Credits: Shutterstock