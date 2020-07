Perdere fino a 9 kg in sole 6 settimane mangiando omogeneizzati: è il metodo Baby Food Diet, molto in voga tra le star di Hollywood. Ecco come funziona

Jennifer Aniston, Lady Gaga, Cheryl Cole e Reese Witherspoon sono solo alcune delle star di Hollywood che seguono la Baby Food Diet. Ecco di cosa si tratta e perché piace così tanto.

Baby Food Diet, perché piace tanto alle star: meno 9 kg in 6 settimane

Di diete ce ne sono tantissime, e tra quelle più amate dalle star di Hollywood c’è senza dubbio la Baby Food Diet. Si tratta di un regime alimentare che sostituisce alcuni pasti canonici con gli omogeneizzati per neonati.

Il tutto suona un po’ strano, ma secondo gli esperti si può arrivare a perdere fino a 9 kg in 6 settimane. Tuttavia come sempre, il consiglio e l’esortazione resta sempre e solo una: rivolgetevi ad un medico se volete intraprendere una dieta. La dieta del bebè come è stata ribattezzata in Italia, è stata creata da Tracy Anderson personal trainer di star come Madonna e Gwyneth Paltrow e molto amata da tantissime star.

Si tratta di un regime alimentare restrittivo, che non deve essere portato avanti per periodi troppo lunghi. I cibi solidi sono sostituiti da 14 omogeneizzati al giorno (di frutta, di carne, di pesce, di verdura), che contengono poche calorie e pochi grassi. Attenzione però: si tratta di un regime alimentare molto ipocalorico, e secondo alcuni esperti potrebbe risultare dannoso per il nostro organismo.

La Baby Food Diet, è una cosiddetta dieta lampo e sebbene quindi gli effetti si possano vedere in breve tempo, non metterà al riparo da un nuovo aumento di peso.

Nota:il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.