Come far maturare un avocado in 24 ore: il trucco svelato su TikTok

Vi è mai capitato di dover far maturare un avocado in sole 24 ore e di chiedervi come fare? Su TikTok è stato rivelato un trucco molto utile! Ecco qual è.

Vi è mai successo di acquistare degli avocado e di rendervi conto che siano ancora troppo acerbi per poterli mangiare? Non vi va di aspettare diversi giorni prima di riuscire finalmente a consumare? Ebbene, dai meandri del web arriva un semplice metodo che ci insegna come far maturare un avocado in 24 ore.

Come far maturare un avocado in 24 ore

A spiegare questo semplice metodo per far maturare un avocado in 24 ore è l’utente di TikTok @KMag1, che in un suo breve video ha spiegato le regole in pochi, semplici passaggi.

Innanzitutto, tagliate a metà un avocado. Poi, invece di coprirlo con la pellicola trasparente o della carta stagnola, immergetelo in una vaschetta d’acqua con il lato della polpa rivolto verso il basso. Meglio ancora se lasciate il nocciolo attaccato.

A questo punto, aspettate 24 ore e – sorpresa! – l’avocado è lì: verde, maturo e pronto per essere gustato!

Come far maturare in fretta un avocado: i metodi alternativi

In realtà, il metodo per far maturare un avocado in 24 ore di @KMag1 è solo quello più semplice e veloce. Sul web ce ne sono tantissimi, più o meno efficaci.

Uno dei più diffusi è quello di chiudere l’avocado in un sacchetto di carta insieme ad una banana. L’etilene sprigionato da quest’ultimo frutto farà in modo che nel giro di 24 ore l’avocado sarà perfettamente pronto da gustare (almeno se lasciato in luogo abbastanza caldo, altrimenti bisogna aspettare qualche ora in più).

Ancora più veloce è il metodo del sale. Non bisogna far altro che fare una piccola incisione intorno alla parte superiore del gambo del frutto, rimuovendo del tutto la parte vicina al picciolo, creando una piccola apertura. A questo punto, basta inserire un po’ di sale all’interno dell’apertura, richiudendola con il pezzo che abbiamo tolto in precedenza! Nel giro di 12-24 ore l’avocado sarà pronto e maturo!

Come si capisce se un avocado è maturo?

Tutto molto utile e interessante. Ma come si capisce se un avocado è maturo? Innanzitutto guardando la buccia. Se tende ad un verde più scuro, allora l’avocado è pronto per essere consumare. Una buccia troppo marrone, però, è segno che la maturazione è andata un po’ oltre. Per il resto, basta usare il tatto: quando l’avocado è leggermente morbido ad una semplice pressione delle dita, il suo sapore sarà piacevole al punto giusto.

Foto: Shutterstock