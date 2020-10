In un video virale di TikTok sono comparse le ‘uova piegate’, ma come fare per prepararle? Ecco tutti i trucchi per realizzare questa meravigliosa ricetta!

Da qualche tempo è diventato virale un video TikTok che presenta un modo alternativo per fare le uova fritte facendole piegate: in tanti hanno provato a prepararle con risultati spesso discutibili. Se anche voi volete provarci a casa, ecco qual è il metodo giusto per farle venire perfette!

Le “uova piegate” di TikTok: una ricetta affascinante ma difficile

Partiamo dal principio. Preparare un uovo in maniera perfetta è spesso molto difficile e il rischio di farlo venir fuori troppo bruciato o troppo liquido è sempre dietro l’angolo. È per questo che la soluzione proposta da @sunnycuisine su TikTok sembra essere quella definitiva per cucinare un uovo fritto perfetto.

Di base, non bisogna far altro che rompere un uovo in padella e togliere temporaneamente il tuorlo mentre l’albume comincia a cuocere. Una volta che l’albume si è solidificato, non bisognerebbe far altro che rimettere il tuorlo al suo interno, avvolgendogli attorno il bianco e continuare la cottura con l’uovo intero ‘piegato’.

Molto semplice a dirsi e a vedersi, più difficile a farsi. Ma per preparare le uova piegate di TikTok c’è bisogno di qualche accorgimento: ecco come fare.

Come fare le uova piegate in padella: ecco tutti i trucchi

A quanto pare il trucchetto sta tutto negli strumenti che si utilizzano: serve un wok, ovvero un tegame semisferico tipico della cucina orientale. Questo wok deve essere molto usato e non completamente anti-aderente. In questo modo, infatti, si eviterà sia che il bianco d’uovo si appiccichi completamente al fondo, sia che si bruci troppo in fretta.

Un altro trucchetto consiste nel separare il tuorlo dall’albume prima di versarlo in padella, in modo da evitare di romperlo quando lo si va a recuperare con un mestolo.

Troppo semplice? Eppure se vi chiedete come fare le ‘uova piegate’ perfette basta seguire questi accorgimenti! Provateci e fateci sapere come vi sono venute!

Foto: Shutterstock