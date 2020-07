Dall'America arriva un programma virtuale che aiuta a perdere peso: è la app Opt-IN. Una app unica nel suo genere, ecco perché

Perdere peso, ritrovare una buona forma fisica sono desideri che con l’estate colgono la maggior parte delle persone. Dall’America arriva una app efficace con cui si può arrivare a perdere fino a 6 chili.

Con questa app puoi perdere fino a 6 chili in pochi mesi

Leggi anche:>> DIETA DELL’ANGURIA PER DIMAGRIRE 5 KG: IL MENÙ SETTIMANALE

Perdere peso non è un passo che va fatto con leggerezza. Richiede tempo, costanza e sacrificio. A volte il pensiero di dover andare da un nutrizionista, fare analisi per comprendere lo stato di salute possono essere passi scoraggianti. Per questo la dottoressa Bonnie Spring, capo di medicina comportamentale del dipartimento di medicina preventiva alla Northwestern University, ha sviluppato una speciale app

Si chiama Opt-IN ed è un programma virtuale che aiuta a perdere peso, eliminando gli spostamenti nel traffico e gli incontri di persona con medici. La sua efficacia è pari a quella di programmi più intensivi e costosi. Una app unica nel suo genere, come ha spiegato al dottoressa ad Insider, perché i dati che l’utente inserisce vengono mandati ad un coach che quindi può seguire in modo personalizzato, ma al tempo stesso ‘non invadente’, il soggetto che vuole perdere peso.

“Sappiamo che l’utilizzo di un’app ha dei vantaggi – ha affermato la dottoressa Spring – Non hai da relazionarti con un essere umano. Il segreto è che stai trasmettendo i tuoi dati ad un coach. Questo ha due vantaggi: c’è qualcuno che ti rende responsabile e, quando parli con il coach, il feedback che riceverai sarà altamente personalizzato.”

Gli utenti devono tenere una sorta di diario sullo smartphone ed inserire nella app gli alimenti mangiati e i minuti di attività fisica fatti. in questo modo vengono tenute sotto controllo l’apporto calorico e i grassi. L’incontro virtuale ogni due settimane con un healthy coach (un vero e proprio allenatore del benessere) aiuta a trovare la giusta motivazione e determinazione per andare avanti con il programma.

“Il coaching aiuta a costruire la fiducia in se stessi e le capacità di autoregolarsi”, ha spiegato la Spring.

La dott.ssa Spring e il suo team hanno studiato per un anno un gruppo di 562 adulti in sovrappeso ed obesi. Ogni due settimane, le persone si confrontavano con un healthy coach, un vero e proprio allenatore del benessere. Alla fine del percorso, in media le persone hanno perso 6 chili e più della metà ha perso il 7% del peso iniziale.

Il programma Opt-IN della dottoressa Spring non è il classico metodo fai da te per perdere peso e ha un costo che varia dai $324 e i $427 (tra i 275 e i 360€), a seconda dei tipi di intervento.

Crediti foto@Shutterstock