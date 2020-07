Non mettere i cetrioli in frigo. Ecco cosa rischi

Esistono tantissimi posti dove conservare i cetrioli: chiusi in una vaschetta o semplicemente a temperatura ambiente, ma non sono da riporre in frigo! Ecco perché…

Freschi, leggeri, dissetanti e apprezzati nelle diete, i cetrioli sono un must di ogni estate che si rispetti: conservarli è però complicato in quanto – nonostante quanto si creda – non è affatto il caso di metterli nel frigo. Non ci credete? Andiamo a scoprire il perché.

I cetrioli non vanno in frigo: ecco perché

I cetrioli, talvolta, si rovinano in fretta. E questo non è necessariamente dovuto ad una bassa qualità dell’elemento, ma piuttosto al metodo di conservazione. Che dovrebbe essere votato ad evitare il più possibile di tenere questi ortaggi a contatto con il calore e l’umidità. È per questo che ci viene naturale mettere i cetrioli in frigo ma, in realtà, si tratta di un errore bello e buono.

Sotto i 10 gradi, infatti, i cetrioli cominciano a soffrire una sorta di “mal di freddo”. Nel giro di pochi giorni si trasformano perdendo la loro piacevole croccantezza, ammorbidendosi notevolmente e vedendo una forte attenuazione del loro classico aroma.

Come conservare correttamente i cetrioli

Ebbene, per farli durare più a lungo il segreto è quello di conservarli a temperatura ambiente, o comunque in un luogo fresco e asciutto, appunto lontano dall’umidità e da fonti di calore. In genere va bene tenerli anche insieme alla frutta, se questa non produce etilene: quindi lontano da meloni, pomodori e soprattutto banane (guardate che effetti può avere una banana su un avocado).

Queste regolette valgono per i cetrioli interi. Per quelli affettati, invece, è consigliabile porli in un contenitore a chiusura ermetica e consumarli nel giro di 48 ore.

Trucchi magici che possano evitare il naturale processo di maturazione e quindi che il cetriolo marcisca, ovviamente, non ce ne sono. Ma ora che conosciamo queste semplici accortezze, ricordiamocelo: mai mettere i cetrioli in frigo!

Foto: Shutterstock