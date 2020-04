Coronavirus, dimagrire con la dieta brucia-grassi: i 6 cibi più efficaci

La dieta brucia grassi, si concentra su alimenti capaci di accelerare il metabolismo, aumentando la capacità di bruciare grassi. Ecco i 6 cibi più efficaci

Vi siete regalati una Pasqua e una pasquetta all’insegna dei piaceri della tavola senza badare alla bilancia e ora volete rimettervi in forma? Ecco i 6 cibi più efficaci per dimagrire con il metodo della dieta brucia grassi.

Vi sarà sicuramente capitato di sentir parlare della dieta brucia grassi. Si tratta di un regime alimentare a base di alimenti in grado di accelerare il metabolismo e aiutare a bruciare grassi e calorie. Più il metabolismo è accelerato, più alta sarà la possibilità di bruciare grassi e assumere solo le calorie necessarie.

Trattandosi di una dieta, vi consigliamo sempre di non affidarvi al fai da te, ma di rivolgervi ad un medico, un nutrizionista, al fine di valutare nel modo più corretto il vostro caso e realizzare la dieta più adatta a voi.

Tra i cibi brucia grassi più efficaci troviamo alcune verdure, la frutta e le spezie. I 6 cibi più efficaci sono: broccoli, sedano, cavolo, peperoncino, curry, e pompelmo. Vediamoli nel dettaglio.

Broccoli

Sono ottimi antiossidanti poiché ricchi di vitamina A e C, ma anche un ottima fonte di fibre e calcio. Un etto di broccoli puliti, hanno solo 34 calorie. Danno un senso di sazietà ma non appesantiscono e per digerirli bruceremo più calorie di quelle che loro ci daranno.

Sedano

Contiene molta acqua, sali minerali (come fosforo, magnesio, potassio) e tante vitamine come la C, B, E, K. Ottimo per drenare i liquidi, aiuta anche ad eliminare i gas intestinali. Un etto di sedano contiene solo 16 calorie.

Cavolo

Ricco di acidofolico e fibre, contiene vitamine importanti come la C e la K. Un etto di cavolo ha solo 20 calorie.

Peperoncino

Il peperoncino fa bene al cuore ed è un’ottima fonte di vitamine e sali minerali. Inoltre la capsaicina (responsabile del suo sapore) ci fa sentire meno fame e attiva più in fretta il processo metabolico.

Curry

Le spezie sono un ottimo alleato per questa dieta. In particolare il curry essendo composto da un più spezie, ha molte caratteristiche positive. Aiuta la digestione e protegge l’apparato cardiocircolatorio. Non solo. E’ un ottimo antinfiammatorio e antiossidante.

Pompelmo

Povero di zuccheri, ma ricco di vitamine, fibre e flavonoidi. Nonostante quello che potreste pensare dato il suo sapore a volte un po’ aspro, è ottimo per lo stomaco e anche per il fegato. La bassa quantità di zuccheri, lo fa essere un alleato perfetto per ridurre i livelli di glicemia e colesterolo perché trasforma i grassi in energia.

