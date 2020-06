Abbronzatura, croce e delizia della stagione estiva; ma con la dieta abbronzante il successo è assicurato. Ecco gli alimenti giusti

Tempo d’estate, tempo di abbronzatura. Non tutti però hanno facilità a prenderla e allora in loro soccorso arriva la dieta abbronzante. Ecco quali sono gli alimenti da mangiare per avere una tintarella al top e al tempo stesso stare attenti alla linea.

Dieta abbronzante, i cibi top per dimagrire e avere la tintarella

Abbronzatura, croce e delizia della stagione estiva: tra chi riesce ad ottenere gli obiettivi prefissati con facilità e chi invece combatte per ottenerli. Tendendo bene presente i consigli e gli avvertimenti medici, ovvero non esporsi al sole nelle ore più calde e farlo con gradualità, ci sono alimenti che possono aiutare la nostra pelle a reagire in modo corretto ai raggi solari e la proteggono.

La vitamina A, ad esempio, aiuta la produzione di melanina il pigmento epidermico che protegge dalle scottature e dona il colore scuro alla nostra pelle. Tra gli alimenti che ne favoriscono la produzione ci sono le carote, le albicocche, ma anche il radicchio, la cicoria, la lattuga e i pomodori.

I medici consigliano sempre di assumere tanta frutta e verdura soprattutto durante i periodi estivi; le vitamine A, E, C, i sali minerali e i liquidi sono molto importanti per il benessere del nostro organismo. Ovviamente questo non basta e se decidete di esporsi al sole, fatelo con l’adeguata crema protettiva e applicatene una dopo sole quando la giornata è finita per reidratare la pelle.

Ecco quali alimenti non devono mancare in tavola per una perfetta abbronzatura

Albicocche: 100 gr contengono 350/500 mg di Vitamina A. Non solo fa bene all’abbronzatura, ma essendo ricca di fibre aiuta a regolarizzare le funzioni intestinali.

Anguria: 100 gr contengono 20/40 mg di Vitamina A. E’ il frutto estivo per eccellenza: fresco, idratante e zuccherino, ma al tempo stesso ipocalorico. Anche l’anguria è un alleato contro l’invecchiamento della pelle grazie alla presenza del licopene.

Carote: 100 gr di carote contengono 1200 mg di Vitamina A. Inoltre sono ricche di sali minerali, e acqua, per questo sono uno spuntino perfetto da portare in spiaggia.

Cicoria: 100 gr. hanno 220/260 mg di Vitamina A. Oltre ad essere straordinaria per l’abbronzatura, la cicoria è ricca di calcio, ferro e potassio e sali minerali e quindi risulta un eccellente alimento per fare il carico di energie durante i mesi estivi.

Ciliegie: 100 gr hanno 20/40 mg di Vitamina A. Se mai servisse una scusa in più per mangiare le ciliegie, sappiate che contengono carotenoidi e sali minerali che proteggono dalle scottature

Lattuga: 100 gr contengono 220/260 mg di Vitamina A. Pelle perfetta e dorata grazie a questa insalata che protegge l’epidermide dall’invecchiamento.

Melone: 100 gr contengono 200 mg di Vitamina A. Ricco di acqua e zuccheri è lo spuntino perfetto da portare in riva al mare.

Peperoni: 100 gr, 150 mg di Vitamina A. Verdi, rossi o gialli a voi la scelta, il peperone aiuta a produrre la melanina inoltre è un antiossidante naturale straordinario.

Pesche: 100 gr, 100 mg di Vitamina A. Rinfrescante, tonificante, diuretica, antiossidante, la pesca è un frutto da inserire senza dubbio all’interni della vostra alimentazione.

Pomodori: 100 gr hanno 50/100 gr di Vitamina A. Contengono molte sostanze antiossidanti e grazie alla presenza del licopene combattono l’invecchiamento cellulare.

Radicchio: 100 gr hanno 500/600 mg di Vitamina A. Questo vegetale oltre ad aiutare nell’abbronzatura, ha un basso contenuto di calorie ed è quindi perfetto per la dieta.

Sedano: 200 gr, contengono 200 mg di Vitamina A. E’ anche ricco di acqua e ha pochissime calorie il che lo rendo un alleato prezioso nelle diete.

Spinaci: 100 gr contengono 500/600 mg di Vitamina A. Non solo proteggono la pelle e favoriscono l’abbronzatura, ma anche gli occhi dai danni solari, grazie alla presenza di luteina.

Crediti foto@Kikapress