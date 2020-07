Alla crema alla frutta al cioccolato, il gelato è uno degli alimenti più gustosi soprattutto durante l'estate e con la dieta che lo vede protagonista si può perdere fino a 3 kg..attenzione alle controindicazioni!

Tra le tante diete di questa estate, quella del gelato è sicuramente la più appetitosa! Si può perdere fino a 2-3 kg alla settimana, ma non è una dieta adatta a tutti.

Dieta del gelato, come perdere 2-3 kg a settimana: non fatela in questi casi

Dimagrire mangiando un alimento gustoso e fresco come il gelato? È possibile, secondo molti nutrizionisti. Si tratta di un regime alimentare che vede nel gelato la sostituzione di un pasto completo. Dal punto di vista nutrizionale infatti, è considerato un alimento completo dal momento che contiene zuccheri, proteine e grassi.

La dieta del gelato consiste nel sostituire uno dei pasti principali a scelta tra pranzo o cena con una porzione del fresco e gustoso alimento. L’altro pasto, dovrà comprendere alimenti sani e non troppo calorici. Si tratta di un modo gustoso e semplice per perdere peso in breve tempo: in 7 giorni si può arrivare ad eliminare 2/3 Kg. Ma attenzione. Rientra nella categoria delle diete lampo e come tale non porta ad una educazione alimentare, bensì al raggiungimento in breve tempo di un obiettivo. Una volta interrotta la dieta il rischio di riprendere i chili persi è molto concreto. Solitamente la si fa per una sola settimana e può essere eventualmente ripetuta a settimane alterne.

Il consiglio che vi diamo, è quello di rivolgervi sempre ad uno specialista se decidete di intraprendere una dieta e non affidarvi al fai da te o alle diete lampo. Questo regime alimentare poi, non è adatto per chi soffre di diabete, obesità e gastrite.

Ma quanto gelato mangiare e quali gusti scegliere?

Meglio prediligere i gelati artigianali, i gusti alla frutta (più leggeri e meno calorici), i sorbetti e solo qualche volta concedersi quelli a base di creme. Niente cono, solo coppetta e per la quantità… dipende dal gusto scelto. Mezzo chilo di gelato alla fragola, avrà lo stesso effetto sulla nostra linea di un mini-cono al gianduia! Vediamo un esempio di quante calorie contengono alcuni gusti per 100 gr di prodotto:

fragola: 120 calorie

limone: 130 calorie

cioccolato: 240 calorie

nocciola: 185 calorie

fior di latte: 218 calorie

cocco: 240 calorie

pistacchio: 200 calorie

vaniglia: 180 calorie

latte di soia: 102 calorie

Se scegliamo di mangiare quello alla frutta potremo prenderne 250 grammi circa; a base di creme 200 grammi; alla cassata siciliana 150 grammi; semifreddo 180 grammi; mentre di tartufo al caffè 100 grammi.

Un esempio di menù:

I pasti previsti dalla dieta sono 5: colazione, pranzo, cena e due spuntini (metà mattina e pomeriggio)

Si può iniziare la giornata mangiando a colazione uno yogurt o latte con cereali integrali. A pranzo una porzione di gelato alla frutta mista e per cena una zuppa di verdura con crostini integrali. Per gli spuntini, yogurt o frutta.

Un altro giorno, il menù può essere composto da colazione fatta con caffè o tè o tisana accompagnati da 2 fette biscottate con un pochino di marmellata senza zucchero. A pranzo una porzione di gelato e a cena spaghetti alle vongole (60 gr di pasta e 40gr di molluschi) seguiti da 120 gr di vitella alla griglia con insalata di carote finocchi e ravanelli. Come spuntini un frutto o una spremuta.

Crediti foto@Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.