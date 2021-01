Dieta del mandarino, come perdere 4 chili in 7 giorni

Frutto principe della stagione più fredda, il mandarino è ricco di proprietà e protagonista di una dieta in grado di farci tornare in forma in una settimana

Il mandarino è tra i frutti simbolo dell’autunno e dell’inverno: la sua buccia dal colore così acceso e il gusto zuccherino ne fanno un alimento che si lascia consumare con piacere oltre ad essere ricco di proprietà. Sarà anche per questo che è protagonista di una dieta che permette di perdere fino a 4 chili in soli 7 giorni.

Le proprietà benefiche del mandarino

La raccomandazione è sempre quella di consultarsi con il medico curante o con un nutrizionista prima di lanciarsi in diete fai da te, ma è pur vero che il mandarino ha effetti benefici indiscutibili: contiene poche calorie (circa 53 ogni 100 grammi), è ricco di fibre e combatte il senso di fame facendoci raggiungere presto la sazietà, favorisce la digestione e coadiuva i movimenti intestinali sgonfiando l’addome e contrastando la ritenzione di liquidi.

Come se non bastasse, il mandarino è notoriamente ricco di vitamina C, prezioso alleato nella stagione più fredda, che aiuta a rafforzare le difese immunitarie. Contiene elementi importanti come magnesio, ferro e acido folico, e soprattutto la vitamina P, che preserva mucose e capillari e favorisce la diuresi.

Come funziona la dieta del mandarino

La dieta del mandarino, che se seguita scrupolosamente può far perdere anche 4 chili in una settimana, si fonda su un regime alimentare che vede l’assunzione di questo frutto durante tutto l’arco della giornata.

Si inizia al mattino con un bicchiere d’acqua e limone per depurare l’organismo, quindi è la volta di una colazione a base di spremuta di mandarino affiancata a una tazza di tè verde e uno yogurt magro.

Come spuntino a metà mattina è consigliato il succo di mandarino oppure alcune mandorle. A pranzo è ottimo il riso integrale con finocchi e mandarini accompagnato da verdure al vapore. Via libera alla carne bianca o al pesce alla griglia con contorno di olive nere e mandarini per cena. A tutto questo vanno aggiunti almeno due litri d’acqua da bere durante la giornata.

(Articolo di Emanuele Corbo)