Diminuire di una taglia in sole due settimane: è possibile con la dieta della bresaola. Un alimento poco calorico e ricco di proteine.

La bresaola è un alimento light, con poche colorie e ricco di proteine, perfetto per perdere peso. Con la dieta della bresaola sarà possibile avere una taglia in meno in soli 14 giorni. Ecco come

Dieta della bresaola, una taglia in meno in 14 giorni: come funziona

Essendo la bresaola un alimento con poche calorie (100 gr ne contengono 150), è perfetta da inserire nelle diete. Tuttavia perché sia efficace, non va abbinata con altre proteine. La dieta della bresaola è perfetta per chi pratica molto sport mentre non è indicata per persone che soffrono di pressione alta (essendo un alimento molto salato), che sono in gravidanza o che hanno qualche malattia.

Come sempre è bene rivolgersi al proprio medico o ad uno specialista e chiedere consiglio. Seguire la dieta della bresaola, soprattutto ora che c’è la bella stagione, è facile. Abbinandola con le verdure, faremo il carico di fibre risvegliando metabolismo e intestino.

Tra le ricette più conosciute c’è sicuramente quella con rucola e grana, ma si abbina benissimo anche con spinaci pomodori e asparagi. Anche in questa dieta è fondamentale bere almeno 2 litri di acqua il giorno. Vediamo un esempio di menù giornaliero.

Si inizia con la colazione che prevede tè verde, biscotti integrali o cereali, un frutto di stagione oppure uno yogurt greco.

A pranzo pasta integrale con un condimento leggero, ad esempio pomodoro e basilico.

Per cena bresaola con rughetta condita con una spruzzatina di limone, oppure potete abbinarla con insalata e spinaci, o con zucchine e asparagi.

Come spuntino un frutto di stagione.

Crediti foto@Shutterstock