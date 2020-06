Tanti studenti si stanno preparando per una delle prove più importanti della loro carriera scolastica. Ecco come essere al top con la dieta della maturità

Per molti studenti si avvicina un appuntamento molto importante: quello della maturità. Ecco come fare il pieno di energia con gli alimenti giusti grazie alla dieta della maturità!

Dieta della maturità: l’ingrediente segreto per fare esami al top

La maturità è un appuntamento fondamentale per tutti gli studenti. Ma spesso l’arrivo della bella stagione e la pressione per questo esame così importate possono essere un mix che toglie molta energia. Quest’anno poi ci si è messo pure una nuova formula e il lockdown che certo non ha aiutato i maturandi. Ecco perché la dieta della maturità è ancora più importante e aiuterà a fare esami al top.

Gli alimenti sì per esami al top

Si a frutta, carboidrati (senza abusarne ovviamente), verdura, formaggi freschi, yogurt e uova sode. Meglio preferire la carne rossa alla bianca; si anche a pesce e legumi. Per la aiutare la memoria sono importanti la vitamina A, E, C i carboidrati integrali e grassi del pesce. Meglio non eccedere con gli zuccheri semplici e i grassi animali. E’ importante fare attenzione alle calorie assunte, ed essere regolari nei pasti.

Cosa evitare

Evitare le bevande eccitanti come il caffè, la cioccolata e gli snack in busta (patatine, salatini..). Rischiano di rendere iperattivi e causare problemi di insonnia che invece di aiutare la concentrazione andrebbero a ridurla. Sono da evitare anche i cibi in scatola o quelli già pronti, e le spezie come la paprika il peperoncino e il curry.

