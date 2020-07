Dieta dell’anguria per dimagrire 5 Kg e divertirsi sotto le lenzuola

Dimagrire e ritrovare vigore sotto le lenzuola mangiando il cocomero? E' possibile con la dieta dell'anguria. Il menù settimanle

E’ uno dei frutti estivi per eccellenza ma l’anguria può essere perfetta anche per perdere peso e per ritrovare vigore sotto le lenzuola. Con la dieta dell’anguria è possibile perdere 5 kg in una settimana. Ecco in cosa consiste.

I benefici naturali di questo frutto sono molteplici e contrariamente a quanto si possa pensare, è perfetta anche per dimagrire. Sebbene sembri un frutto zuccherino, le calorie contenute in 100 gr sono veramente poche: tra le 16 e le 30 Kcal.

Non è un frutto adatto a tutti, così come la dieta che lo vede protagonista. La dieta dell’anguria è sconsigliata ai diabetici, a chi soffre di gastrite, colite e reflusso gastroesofageo, alla persone allergiche all’aspirina e alle graminacee.

Ma come è possibile dimagrire con il cocomero e ritrovare vigore sotto le lenzuola? Ebbene, questo frutto contiene la citrullina un amminoacido che dilatando i vasi sanguigni aiuta la funzionalità dell’apparato riproduttivo maschile. Il suo buffo nome deriva dal latino citrullus che vuol dire proprio cocomero!

E’ ricco di sali minerali (potassio, magnesio, fosforo, calcio), di carotenoidi, flavonoidi e vitamina A e C. Essendo molto ricco di acqua è idratante, depurativa, diuretica; tra i suoi benefici anche l’essere antiossidanti, antinfiammatoria e dermoprotettiva.

Vediamo ora in cosa consiste la dieta che la vede protagonista. I pasti previsti sono 5: colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. La colazione resta sempre invariata: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Menù della dieta dell’anguria

Primo giorno

Colazione: una tazza di tè, due fette biscottate integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, 100 g di mirtilli.

Pranzo: 50 g di pasta integrale al pomodoro e basilico e insalata con carote e pomodorini.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: 200 g di salmone al vapore accompagnato da spinaci bolliti e una fetta di pane integrale.

Secondo giorno

Colazione: una tazza di tè, due fette biscottate integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, una mela.

Pranzo: insalata con lattuga, pomodori, carote, tonno, uovo sodo e una fetta di pane integrale.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: 150 g di petto di pollo alla griglia con verdure grigliate e una fettina di pane integrale.

Terzo giorno

Colazione: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, una banana.

Pranzo: 2 pomodori con il riso e insalata mista.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: 150 g di pollo bollito con una patata al vapore e verdure al vapore.

Quarto giorno

Colazione: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, 100 g di mirtilli.

Pranzo: 100 g di mozzarella con pomodorini pachino e insalata mista.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: 2 uova sode (o alla coque) con piselli e una fetta di pane integrale.

Quinto giorno

Colazione: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, una mela.

Pranzo: 60 g di riso integrale con zucchine e 100 g di bresaola.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: minestrone di verdure ed una fetta di pane integrale.

Sesto giorno

Colazione: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, 100 g di mirtilli.

Pranzo: insalata di fagiolini e patate e 50 g di ricotta di mucca.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: 200 g di sogliola al vapore con una patata al vapore e insalata mista.

Settimo giorno

Colazione: una tazza di tè, due biscotti integrali, un cucchiaino di miele, una fetta di anguria.

Spuntino: una fetta di anguria, 100 g di mirtilli.

Pranzo: una pizza margherita.

Merenda: 2 fette di anguria.

Cena: insalata mista con pomodori, finocchi, cetrioli e carote ed una fetta di pane integrale.

