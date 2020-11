Dieta lampo delle pere: come perdere peso in poco tempo

Perdere peso in poco tempo senza rinunciare al gusto? Se siete amanti delle pere questa dieta potrebbe fare al caso vostro

Il detto dice ‘una mela al giorno leva il medico di torno‘ ma forse non tutti sanno che una mangiare una pera al giorno aiuta a combattere la ritenzione idrica. Non solo, aiuta anche a perdere peso. Ecco la dieta lampo che vede protagonista questo frutto.

Se siete alla ricerca di diete lampo, anche se non sono il metodo più salutare per perdere peso, quella che vede le pere come alimento principe potrebbe fare al caso vostro. Questi frutti contengono molte fibre (che aiutano ad eliminare la ritenzione idrica), contengono vitamina C, magnesio, potassio e hanno poche calorie. Inoltre aiutano a combattere il colesterolo e a ridurre la pressione arteriosa.

La dieta lampo alle pere, prevede 6 pasti giornalieri; ecco un esempio.

Colazione:

1 tazza di tè verde, 1 yogurt naturale con una pera a pezzetti

A metà mattina:

un frullato di pera e menta

Pranzo:

Riso integrale condito con 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva, pinoli e pera.

Metà pomeriggio:

Potete scegliere tra una tisana al finocchio o macedonia di frutta fresca al naturale senza zucchero.

Cena:

petto di pollo con insalata di rucola accompagnata da pere e noci.

Prima di andare a dormire:

Almeno tre ore prima di andare a dormire, mangiate una pera cotta con un pochino di miele.

Anche in questa dieta lampo è fondamentale essere idratati quindi bere almeno 1/2 litri di acqua al giorno. La raccomandazione che facciamo però è sempre la stessa: rivolgetevi ad un nutrizionista esperto se volete intraprendere una dieta soprattutto se soffrite di patologie o se state affrontando una gravidanza.

