Vorreste perdere peso ma non sapete rinunciare alla pasta? Da quella di riso a quella di farro ecco alcune indicazioni

Nella dieta la questione carboidrati è sempre un aspetto delicato e spesso e volentieri, pensando di essere nel giusto, sacrifichiamo la pasta. Magari la sostituiamo con gli spaghetti al riso: ma siamo certi siano meglio? Quale tra i due alimenti ha meno calorie?

Se siete convinti che gli spaghetti di riso siano più ‘dietetici’ della pasta classica, sappiate che non è del tutto corretto. A parità di calorie quella di riso e di poco meno calorica della sua ‘avversaria’: 336 calorie contro 353 calorie. Da un maggiore senso di sazietà perché assorbe più acqua di quella di frumento ma ha un indice glicemico più alto. E’ indicata per i celiaci perché priva di glutine.

Se siete amanti della pasta di grano, sappiate che è bene mangiarla al dente: la pasta scotta è controproducente per la dieta perché favorisce l’assorbimento degli zuccheri.

Sebbene il consiglio sia sempre quello di rivolgervi ad un nutrizionista se volete perdere peso e non affidarvi al fai da te, considerate che la pasta integrale è spesso molto indicata. Il suo apporto calorico per 100 gr è di 348 calorie. È ricca di fibre e ha un buon indice glicemico; tuttavia meglio non consumarla tutti i giorni, perché contiene acido fisico che può limitare l’assimilazione di importanti principi nutritivi come rame, ferro, calcio e zinco.

C’è poi la pasta di farro le cui calorie sono a metà strada tra quelle contenute in quella di riso e in quella classica: 347 per 100 gr. Inoltre è povera di grassi ma ricca di proteine, sali minerali e vitamine.

