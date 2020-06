Frutta, verdura, tanta acqua e pesce: sono questi alimenti che non devono mancare nella dieta per una pelle perfetta.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima, ma la pelle è lo specchio della salute del nostro organismo. Quali sono gli alimenti giusti e quali quelli da evitare per avere una pelle perfetta? Ecco la dieta giusta.

Dieta per una pelle perfetta: quali sono i cibi da evitare

Prendersi cura della nostra pelle è molto importante. Non solo per una questione estetica, ma soprattutto perché è lo specchio della nostra salute. La presenza di eritemi, acne, macchie, arrossamenti può essere il campanello di allarme che qualcosa nel nostro organismo non sta funzionando come dovrebbe. Lo spiega bene la dottoressa Emanuela Russo (Istituto Nazionale cura Obesità dell’IRCCS policlinico San Donato di Milano) in un’intervista rilasciata all Gazzetta Active.

“I problemi della pelle, come acne o escoriazioni, spesso sono correlati al cibo. Non tanto ad alimenti grassi, come si potrebbe pensare, ma ad alimenti infiammatori”

E’ bene quindi prendersi cura della pelle, evitando alcuni alimenti e prediligendone altri che hanno un effetto benefico e protettivo.

Sappiamo ad esempio, che betacarotene e antiossidanti sono fondamentali: la proteggono e la curano. Soprattutto in previsione dell’esposizione al sole, che va bene alla nostra pelle perché attiva la Vitamina D, è bene iniziare a mangiare gli alimenti rossi come carote, zucca, albicocche, melone almeno un mese prima. In questo modo prepareremo la nostra pelle ai raggi UV. Tuttavia, ricordiamo sempre di esporsi al sole con attenzione, evitando le ore più calde.

I cibi da evitare

La dottoressa Russo sottolinea come gli alimenti ricchi di zuccheri e con un alto indice glicemico siano nemici della nostra pelle. Tali alimenti sono da evitare se vogliamo avere una pelle perfetta. La digestione di alimenti ricchi di zuccheri può causare un’infiammazione dell’intestino che può avere ripercussioni non solo sul nostro sistema immunitario, ma anche sulla nostra pelle.

Decisamente sconsigliati anche alcolici e caffeina.

Gli alimenti amici della pelle

Nella nostra dieta sarà bene prediligere cereali integrali che hanno un indice glicemico più basso; inoltre sono fonte di vitamina B12, un’ottima alleata per la salute della nostra pelle insieme a tutte le vitamine del gruppo B. Gli alimenti che le contengono sono ad esempio il tuorlo dell’uovo, il pesce azzurro, la carne, i semi e la frutta secca.

Non dobbiamo dimenticarci di bere molto e di mangiare tanta verdura. L’idratazione è infatti fondamentale per una pelle perfetta, così come some importanti il sonno (che le dona luminosità) e anche lo sport. Attraverso l’attività fisica, ridurremo il deposito di grasso ed eliminare lo tossine presenti.

Crediti foto@Kikapress