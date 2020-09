Sei a dieta? Bevi il succo di pompelmo

Succo di Pompelmo a dieta? Certo che sì! Ecco il motivo che spiega perché è così indicato all’interno di un regime alimentare controllato.

Se c’è un alimento che tutti consigliano quando si è a dieta, quello è il pompelmo: che sia fresco o che se ne beva il succo, è uno di quei superfood che finisce sempre negli elenchi di settore… e non può che essere altrimenti! Ma davvero è così indicato all’interno di un regime alimentare controllato, specie se si vuole dimagrire?

Succo di pompelmo quando si è a dieta: è un grande toccasana

Andiamo con ordine. Il pompelmo ha un bassissimo contenuto di calorie (circa 104 per un frutto intero), ma al contrario è ricchissimo di vitamine, minerali e fibre. È quindi molto semplice capire come mai tutti coloro che si appassionano alle scienze della nutrizione o che vogliano semplicemente dimagrire ne siano così innamorati.

Va da sé che per chi è a dieta il succo di pompelmo è un grande toccasana: contiene tantissima vitamina C che, come ci ripetono sin dall’infanzia è un micronutriente necessario per la normale crescita e la salute di cellule e tessuti.

Il pompelmo è un alleato fondamentale per perdere peso: ecco perché consumarlo

Inoltre, per perdere peso, può rivelarsi un alleato fondamentale. La pectina ci aiuta infatti a tenere sotto controllo i valori del colesterolo e ad evitare l’ostruzione delle arterie.

Secondo altri esperimenti (una ricerca pubblicata su Experimental Biology and Medicine), il solo odore del pompelmo aiuta a non prendere peso. La stimolazione olfattiva, infatti, sembra colpire direttamente le terminazioni nervose responsabili della gestione dei tessuti adiposi.

Insomma, che si sia a dieta oppure no, il succo di pompelmo è davvero un must della nostra alimentazione, un importante alleato della nostra linea e, soprattutto, della nostra salute. E voi? Lo bevete giù frequentemente? O comincerete a farlo dopo aver letto questo articolo?

Photo Credits: Shutterstock