Perdere peso mangiando i carboidrati? E' possibile con la dieta veloce del pane. Ecco come funziona questo regime alimentare

Spesso pensiamo che se vogliamo perdere peso, tra gli alimenti da eliminare ci sono i carboidrati. In realtà non è così, e la dieta del pane ne è una dimostrazione.

Dieta veloce del pane, il trucco per perdere peso coi carboidrati

Dimagrire con i carboidrati potrebbe sembrare una follia: in realtà non è così. Se mangiati nella giusta quantità e abbinati in modo corretto, è possibile perdere peso. Inoltre è sbagliato eliminare completamente i carboidrati dalla nostra alimentazione, perché sono fondamentali per il nostro organismo.

Ovviamente come sempre, quando parliamo di diete e regimi alimentari, il consiglio che vi diamo è quello di non affidarvi al fai da te, ma di rivolgervi ad un esperto.

La dieta veloce del pane, permette di perdere peso mangiando ricette semplici e sfiziose: come ad esempio un piatto di pasta ai frutti di mare. Sono 5 i pasti previsti da questo regime alimentare. Si inizia con la colazione che resta sempre la stessa ed è composta da caffè o tè senza zucchero e senza latte, 4 biscotti secchi oppure uno yogurt magro con cornflakes. Anche gli spuntini di metà mattina e pomeriggio non variano. Per la mattina una bicchiere di spremuta d’arancia, al pomeriggio un frutto o uno yogurt alla frutta.

Vediamo ora un esempio di menù settimanale.

Primo giorno

Pranzo: 70 gr di spaghetti con vongole, cozze e gamberetti; 200 gr di spinaci

Cena: torta salata composta da 100gr di pasta di pane, 100 gr di zucchine, cipolla e aglio; insalata mista e una mela.

Secondo giorno

Pranzo: 70 gr di bruschetta al pomodoro con insalata verde e mozzarella

Cena: 100 gr di involtini di alici, 1 fetta di pane raffermo bagnata in acqua con prezzemolo, aglio e capperi; insalata mista e una pera.

Terzo giorno

Pranzo: bresaola con rucola, 100 gr di patate bollite e insalata mista

Cena: 150 gr di salmone alla piastra, con insalata di finocchi e un panino integrale

Quarto giorno

Pranzo: 150 gr di fesa di tacchino ai ferri, insalata verde con mais e una mela

Cena: panzanella con cipolla pomodori sedano finocchio condita con olio e aceto e costine lessate

Quinto giorno

Pranzo: 60 gr di spaghetti al pomodoro, insalata e 300 gr di radicchio alla piastra.

Cena: passato di verdure, involtini peperoni e ricotta con 20 grammi di mollica di pane e insalata tipo valeriana.

