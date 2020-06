Dimagrire con la frutta di primavera: i frutti che ti faranno tornare in forma

Fresca buona e benfica: la frutta di primavera è un ottimo alleato per dimagrire. Ecco quali sono i frutti da mangiare per restare in forma.

La frutta è un alimento importantissimo per la salute del nostro organismo, e un potente alleato per dimagrire. Ecco la frutta di primavera da mangiare per restare in forma.

Dimagrire con la frutta di primavera: questi 4 frutti ti faranno tornare in forma

Leggi anche: >> QUESTE 4 DIETE FAI DAI TE SONO ASSOLUTAMENTE DA EVITARE: ECCO COSA SUCCEDE AL NOSTRO CORPO

La frutta si sa, fa bene. Ricca di vitamine è una fonte importante di benessere per il nostro organismo. Ma i benefici non finiscono qui. La frutta di primavera è un alleato strategico se si vuole perdere peso e restare in forma. Vediamo quale mangiare per dimagrire.

Inziamo con i mirtilli. Non solo come abbiamo già raccontato in un precedente articolo, sono tra i cibi che aiutano a mantenere giovani cervello, cuore e pelle, ma sono straordinari anche per controllare il nostro peso. 100 gr di mirtilli hanno 57 calorie e quelli neri soprattutto, grazie alla presenza di antiossidanti agiscono in modo positivo sul nostro metabolismo.

Leggi anche: >> DALL’AVOCADO AI FAGIOLI ROSSI, QUESTI 10 CIBI RINGIOVANISCONO CUORE, PELLE E CERVELLO

Le ciliegie non sono solo un frutto goloso, ma anche un’ottimo alimento da inserire nella dieta. Hanno un basso indice glicemico, e quindi sono adatte anche per le persone che soffrono di diabete. 100 grammi contengono 50 calorie e la loro composizione è fatta per l’80% da acqua. Grazie alla presenza di antociani avrebbero un ruolo nella riduzione dell’infiammazione legata all’obesità.

La pesca ha molteplici proprietà benefiche naturali. La sua polpa contiene potassio, fosforo e magnesio che aiutano a combattere la stanchezza e a drenare i liquidi. Inoltre migliora la nostra abbronzatura e fa bene alla pelle. 100 grammi contengono 39 calorie.

Altrettanto buone e benefiche sono le fragole. 100 grammi contengono solo 32 calorie e grazie alla presenza di enzimi e fibre, attivano il metabolismo e aiutano il transito intestinale.

Infine la mela. Una mela al giorno leva il medico di torno, recita un detto popolare. Questo frutto accelera il metabolismo e fa bruciare grassi con più facilità. 100 grammi contengono 52 calorie e tra le diverse tipologie, quella verde avrebbe il più alto ‘potere’ dimagrante.

Se volete dimagrire e rimettervi in forma, vi consigliamo sempre di non affidarvi al fai da te, ma di rivolgervi ad uno specialista.

Crediti foto@Kikapress

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.