Questo è il dolce meno calorico che ci sia: rimarrai sorpreso

Vi siete mai chiesti quale sia il dolce meno calorico che esiste? La risposta non è certo scontata e, anzi, potrebbe seriamente stupirvi. Ecco di cosa si tratta!

Ma voi lo sapevate qual è il dolce meno calorico? Potreste rimanete stupiti dalla risposta ma, tra tutti i nostri amati dessert, quello che contiene meno calorie è il gelato! Una risposta che sembra strana ma che, a dirla tutta, basta fare un confronto tra le calorie per accorgersi che, in realtà, è proprio così!

Ecco perché il gelato è il dolce meno calorico che esiste

Quello del gelato che fa ingrassare perché ipercalorico è alla prova dei fatti un falso mito. Per 100 grammi di prodotto, infatti, il gelato – specie se artigianale – ha in genere una quantità calorica talmente bassa da potersi considerare irrisoria, specie se confrontata a quella di altri dolciumi del genere.

Il gelato è infatti il dolce meno calorico che esiste, avendo un apporto decisamente inferiore rispetto anche a moltissimi prodotti di uso comune, come il pane, i grissini o la pasta… E non parliamo di quello che avviene rispetto agli altri dolci!

Fate conto che una semplice brioche, in media, contiene circa 360 kcal per 100 grammi di prodotto. Il panettone ne ha 340, mentre una merendina almeno 350… Una crema spalmabile alla nocciola non ne parliamo: arriva addirittura a 550. E il gelato? Parte da un minimo di 120 kcal per 100 grammi ad un massimo di 220 kcal.

Mangiare il gelato può aiutare a tenersi in linea

A contenere soltanto (circa) 120 kcal è un semplice sorbetto al limone, ma non pensiate che il basso apporto calorico del gelato sia limitato soltanto ai sorbetti e ai prodotti alla frutta. Un gelato al cioccolato artigianale, in genere, ha circa 200 kcal, uno al pistacchio circa 195. Un gelato allo yogurt, invece, è sulle 160 kcal.

Insomma, essendo questi apporti inferiori rispetto a qualsiasi altro prodotto, possiamo dire che il gelato è il dolce meno calorico che esiste! Quindi? Tutti pronti: che preferiate cono e coppetta, scegliete la vostra gelateria preferita e godetevi il vostro gelato artigianale!

