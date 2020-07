Dieta, i drink che non fanno ingrassare che puoi bere al bar

Ti sei mai chiesto quali siano i drink che non fanno ingrassare e che puoi bere a dieta? Ecco qualche regola generale per potersi concedere il piacere di un cocktail senza paura per la linea.

Sei a dieta ma non vuoi rinunciare al piacere di un bel cocktail? Ti sei mai chiesto quali siano i drink che non fanno ingrassare e che puoi bere a dieta? Ecco una semplice guida capace di orientarti in questa difficile scelta per bere in compagnia con un occhio alla linea!

Partiamo da un presupposto. L’alcol è un alimento che apporta molte calorie (7 kcal/g), collocandosi come densità calorica tra i carboidrati (4 kcal/g) e i grassi (9 kcal/g). Pertanto, chi mira a perdere peso dovrebbe evitare il più possibile di assumerlo. Tuttavia, un consumo moderato ed equilibrato di bevande alcoliche è in grado di non far uscire troppo dai binari di una dieta equilibrata.

Se però ti stai chiedendo quali siano i drink che non fanno ingrassare e che puoi bere a dieta, la risposta è un po’ più complicata.

Drink ipocalorici: meglio evitare zucchero e sciroppi e rimanere idratati

La regola generale è quella di orientare la propria scelta su drink che non abbiano zuccheri aggiunti né prevedano sciroppi di alcun tipo, preferendo invece quelli che contengono frutta fresca, agrumi o estratti di erbe e verdure.

Le dimensioni, in questo caso, contano eccome. Ma ricordatevi: anche uno shot contiene calorie e certe leggende sul vino rosso che fa dimagrire non sono altro che bufale! In ogni caso, è meglio scegliere drink meno elaborati come una fresca sangria, rispetto a cocktail ipercalorici come una piña colada. Il vostro giro vita vi ringrazierà.

Infine, la regola generale è sempre quella di rimanere idratati, cercando di alternare l’assunzione di alcol a quella di frutta fresca o, meglio ancora, di pura e semplice acqua!

