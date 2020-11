I porri sono un alimento dalle molte proprietà nutritive. Non solo: sono versatili e soprattutto alleati della linea

Il loro sapore ricorda quello della cipolla ma è molto più delicato e leggero: i porri non solo sono un alimento versatile da utilizzare in cucina ma anche un’alleato prezioso per la linea.

E’ vero che mangiare i porri fa bene alla linea?

Leggi anche:>> DIETA PER I PIGRI, COME DIMAGRIRE DAVVERO SENZA SFORZI: IL FACILE TRUCCO

Crudi o cotti, i porri sono un ortaggio che si sposa con tantissime ricette e sostituiscono alla perfezione aglio e cipolla. Utilizzateli come base per risotti, zuppe o vellutate, o sperimentateli in una frittata.

Contengono molte proprietà benefiche e sono alleati preziosi per la salute del nostro organismo. Ottimi contro le malattie cardiovascolari, combattono il colesterolo cattivo e fanno bene alla linea.

Sono ricchi di fibre e di acqua, sali minerali, ferro, potassio, calcio, magnesio. Hanno pochissime calorie e grazie alla presenza della vitamina E aiutano l’elasticità della pelle e quindi la nostra giovinezza.

Infine, sono indicati nelle persone in sovrappeso poiché favoriscono il transito e la pulizia intestinale.

Provateli per fare la vellutata di zucca: tagliate 2/3 porri a rondelle non troppo sottili, e fateli stufare con un bicchiere di acqua scarso. Aggiungete quindi 500 gr di zucca tagliata a pezzetti e un barattolo piccolo di fagioli cannellini. Girate e lasciate insaporire un poco. Quindi salate e coprite con abbondante acqua. Lasciate cuocere per 30/40 minuti e quando ancora calda frullate il tutto con il minipimer. Guarnite con scaglie di mandorle e una c di olio.

Crediti foto@Shutterstock