Il pesce è un alimento importante per il benessere del nostro organismo. Se mangiato la mattina a colazione, vi aiuterà a fare il pieno di energie

Che il pesce faccia bene al nostro organismo ormai è cosa risaputa. E’ fondamentale inserirlo nella nostra dieta, e se lo inserite nella vostra colazione i benefici saranno ulteriori.

Ecco perché dovresti mangiare pesce a colazione

La colazione come sostengono molti nutrizionisti è il pasto più importante della giornata e saltarla non è consigliato. Quando ci svegliamo abbiamo bisogno di fare il pieno di energia. Se non lo facciamo, il nostro corpo prenderà l’energia dalle riserve che abbiamo, ad esempio attraverso un processo che a lungo andare danneggerà i nostri muscoli.

Se siete soliti pensare che il primo pasto della giornata debba contemplare solo alimenti zuccherini vi state sbagliando perché, secondo alcuni nutrizionisti, questo comporta un maggior lavoro per il pancreas. La colazione perfetta è una colazione equilibrata; ad esempio fatta da pane integrale, uovo sodo, avocado e frutta fresca.

In quest’ottica non vi sembrerà dunque strano se vi diciamo che mangiare il pesce a inizio giornata è ottimo per il vostro organismo. D’altronde sappiamo che il pesce è un alimento prezioso per il nostro benessere: è ricco di omega3, proteine e in più ha un basso contenuto calorico.

Dal bagel con il pesce al salmone alla griglia, ci sono tante possibilità per inserirlo nella nostra prima colazione. Come ad esempio il sandwich con tortino di salmone. Un piatto che contiene solo 343 calorie e 26 grammi di proteine.

“Tra il tortino, il muffin inglese e l’avocado, – ha dichiarato Chrissy Carroll, RD di Snacking in Sneakers, a LIVESTRONG.com. – ti viene offerta una colazione equilibrata con carboidrati, proteine ​​e grassi, che ti aiuterà a mantenerti pieno per tutta la mattina”.

Insomma, mangiare il pesce a colazione, vi aiuterà a fare il pieno di grassi sani e carboidrati che vi daranno molta energia.

Crediti foto@Shutterstcok