Kate Middleton continua a sfoggiare una forma fisica invidiabile. Il segreto? A colazione beve un frullato con la lattuga romana.

Come fa Kate Middleton ad avere una forma perfetta? La moglie del Principe William non segue più la dieta Dukan. Ora la sua alimentazione prevede molte verdure (come la lattuga romana) e frutta. Senza dimenticare di fare sport.

Kate Middleton e la lattuga romana: la strana colazione della moglie di William

La duchessa di Cambridge ha sempre sfoggiato una forma fisica straordinaria sia nel periodo pre che post parto. E se in occasione della prima maternità e in vista del matrimonio aveva deciso di affidarsi alla dieta Dukan, adesso ha variato la sua dieta.

Si tratta di un regime alimentare molto più sano ed equilibrato che le permette anche di concedersi un piccolo sfizio a cena: un bicchiere di vino bianco. Quattro i pasti giornalieri della Duchessa: colazione, pranzo, merenda e cena. Secondo quanto dichiarò in un’intervista al Daily Mail nel 2016, il primo pasto della giornata prevede un frullato detox, che depura e idrata l’organismo. Lo smoothie è a base di alga spirulina, cavolo kale, matcha, coriandolo, lattuga romana, spinaci e mirtilli.

A pranzo ama prepararsi delle ricche insalate o delle macedonie. Non disdegna nemmeno il tabbouleh: un’insalata di bilgor con prezzemolo, cipollotti, menta, pomodoro e cetrioli. Il condimento? Succo di limone e olio di oliva.

Per merenda, una tazza di latte di mandorla con frutti di bosco.

A cena spazio ai piatti tipici della tradizione inglese: zuppe, vellutate, passati di verdura e il piatto preferito del suo consorte, il pollo arrosto. Ma il cavallo di battaglia di Kate è il curry, tipico piatto della cucina indiana.

Crediti foto@Shutterstock