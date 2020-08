Nonostante contenga molti grassi l'avocado è un prezioso alleato per dimagrire. Le proprietà benefiche, come mangiarlo e perché è dietetico

L’avocado è un frutto esotico dai molteplici benefici naturali e nonostante contenga molti grassi, è perfetto per dimagrire. Ma come è possibile?

L’avocado fa dimagrire se lo usi così. Il trucco che in pochi conoscono

Fresco versatile, l’avocado è perfetto per realizzare tantissime ricette e non solo è buono da mangiare ma è eccellente anche per realizzare maschere per il viso o per i capelli. Ma soprattutto è un alleato nella perdita di peso. Sebbene abbia un elevato contenuto di grassi, infatti, aiuta a dimagrire. Questo perché la maggior parte dei grassi sono monoinsaturi.

Sono i cosiddetti grassi buoni che aiutano a mantenere basso il livello di colesterolo cattivo, e i trigliceridi. Stimolano il colesterolo buono, riducono il grasso addominale e danno una sferzata di energia al metabolismo.

I benefici naturali dell’avocado non finiscono qui; è ricco di vitamine, di sali minerali, ferro e un etto contiene solo 160 kCal. E’ un prezioso alleato anche nel combattere l’invecchiamento ed è perfetto anche in gravidanza perché è ricco di acido folico.

Ovviamente come tutte le cose, se consumato in modo eccessivo non avrà gli stessi effetti benefici. Così come non è consigliato alle persone che soffrono di insufficienza renale o allergie al lattosio.

Mezzo avocado al giorno inserito in un regime alimentare corretto e accompagnato da un’attività fisica regolare, vi aiuterà a dimagrire.

Lo potete inserire a cubetti nell’insalata, oppure ottenere una crema schiacciando la polpa che condita con un po’ di limone e sale sarà perfetta da spalmare su crostini o sandwich o per accompagnare piatti di carne. Lo si può mangiare anche al naturale, da solo, magari con una spruzzata di limone.

Il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso: se volete dimagrire non affidatevi al fai da te, ma rivolgetevi ad un nutrizionista esperto che vi possa consigliare e seguire nel modo più corretto.

