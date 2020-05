Esercizi fisici, una corretta postura e una dieta adeguata: ecco come combattere il mal di schiena causato dallo smartworking.

Una postura sbagliata, lo stare tanto seduti, un movimento fatto in modo non corretto: dietro al mal di schiena spesso ci sono queste cause. Tanti gli esercizi che possiamo fare anche a casa per prenderci cura della nostra schiena, visto lo smartworking ma per stare subito meglio possiamo seguire anche una dieta.

Mal di schiena da smartworking, la dieta per stare subito meglio

Potrà sembrare strano ma pare essere proprio così. Una dieta per lenire il mal di schiena dato dallo smartworking, o meglio dalle posizioni sbagliate che quotidianamente assumiamo. Ma il mal di schiena può essere causato anche da una alimentazione sbagliata, che causa un affaticamento dell’apparato gastrointestinale e si ripercuote sulla nostra schiena.

Ecco quindi che oltre a massaggi e trattamenti vari per cercare di lenire il dolore, possiamo adottare anche una giusta alimentazione come soluzione. Non si tratta di una vera e propria dieta, piuttosto di inserire nella nostra alimentazione cibi ricchi di calcio presente non solo nel latte e nei suoi derivati, ma anche nei broccoli, negli spinaci, nei semi di chia e di sesamo. Assumere Vitamina D, B12 e Omega3. Quindi pesce, frutta e verdure. Quindi via libera a salmone, tonno, sgombro, pesce spada. uova, cioccolato e funghi.

Inoltre è importate bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Se soffrite spesso del colpo della strega, provate ad evitare latticini e zuccheri.

Crediti foto@Shutterstock