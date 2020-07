La curcuma è una spezie dai molteplici benefici naturali e se mangiata cruda insieme allo yogurt, aiuta a dimagrire. Ecco come

Le spezie sono alimenti che hanno proprietà benefiche naturali straordinarie. Tra queste la curcuma, soprattutto se consumata cruda, ha un ottima efficacia dimagrante. Ecco la dieta a base di yogurt che in due settimane vi farà ottenere risultati.

Mangia yogurt e curcuma insieme, la dieta che dura solo 2 settimane

Leggi anche: >> MEGLIO LA PASTA O IL RISO PER LA DIETA? ECCO COME RISPARMIARE CALORIE PREZIOSE

Non è di uso comune nella nostra tradizione culinaria, ma la curcuma è una spezia che può accompagnare diversi alimenti e dalle tante proprietà benefiche naturali. Riduce il gonfiore e l’assorbimento degli zuccheri, ha un effetto drenante, è un brucia grassi naturale, facilità la digestione e aiuta il senso di sazietà grazie al suo principio attivo. Assumendola regolarmente regola la leptina, l’ormone che ha il compito di regolare lo stimolo della fame.

Come tisana o assunta con il famoso golden milk, è un ottimo rimedio naturale antinfiammatorio. La curcuma si sposa bene con il riso, le verdure, la carne, il pesce; ma anche con lo yogurt. In abbinamento con quest’ultimo può far perdere peso in sole due settimane. L’importante è non eccedere nel consumo giornaliero. La dose raccomandata è di 2 cucchiaini al giorno.

Leggi anche: >> ACQUA E LIMONE FA VERAMENTE DIMAGRIRE? COSA SUCCEDE SE LA BEVI TUTTI I GIORNI

La ricetta dello yogurt alla curcuma è molto semplice: unite insieme mezzo bicchiere di succo di limone, un cucchiaino di curcuma, 3 cucchiai di yogurt grasso e un pizzico di pepe nero se volete. Mescolate tutto insieme e assumetelo mezz’ora prima di andare a dormire come ultimo pasto della giornata. In due settimane vedrete i risultati.

Ovviamente il tutto va abbinato ad un’alimentazione equilibrata. In ogni caso vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro medico prima di intraprendere una qualsiasi dieta. Il fai da te non è la soluzione corretta quando si vuole perdere peso così come non lo sono le diete lampo.

Crediti foto@Kikapress

Nota:il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.