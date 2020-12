Se siete soliti mangiare l'insalata come contorno, sappiate che per dimagrire è meglio mangiarla prima come fanno i francesi.

I francesi sono soliti mangiare una bowl di insalata come prima portata e noi che siamo abituati a mangiarla come contorno la troviamo una scelta strana. In verità è una ottima mossa se volete dimagrire.

Mangiare insalata prima dei pasti fa davvero dimagrire?

In un corretto regime alimentare, per il benessere del nostro organismo, dovremmo mangiare almeno 5 porzioni tra frutta e verdura al giorno. Noi italiani siamo soliti mangiare l’insalata come contorno, o al massimo come piatto unico ma arricchito con altri alimenti. In verità mangiarla prima dei pasti ne potenzia le proprietà benefiche e fa dimagrire.

Le motivazioni sono molteplici; in primis c’è il fatto che grazie al suo volume dà un senso di sazietà. È dimostrato infatti che quando siamo a tavola tendiamo a mangiare quantità maggiori dei primi alimenti che arrivano. Mangiare l’insalata prima aiuterà a non eccedere con i piatti successivi ricchi spesso di carboidrati e grassi. Essendo ricca di fibre, aiuta il transito intestinale, combatte il gonfiore che si può avvertire dopo i pasti e accorcia i tempi della digestione .

Permette anche di assorbire più facilmente le sostanze nutritive e stimola il nostro metabolismo. Infine aiuta a controllare la glicemia: le fibre se mangiate ad inizio pasto aiutano ad assorbire gradualmente e in modo limitato grassi e carboidrati. I nutrizionisti consigliano di mangiare una porzione di insalata semplice dopo la pizza, così da controllare il picco glicemico.

Crediti foto@Shutterstock