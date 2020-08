McDonald’s e dieta: ecco il panino che ingrassa di meno

Avete mai pensato a quale possa essere il panino che ingrassa di meno tra quelli di McDonald’s? Ecco cosa ordinare se siete a dieta!

Diciamocelo francamente: stare a dieta non è la più facile delle cose. E a chi non è mai accaduto di ritrovarsi di fronte a gustosi manicaretti pieni di grassi e calorie proprio durante un periodo duro come quelli in cui si cerca di dimagrire? Di certo anche a voi. Ebbene, sappiate che anche in un fast food come McDonald’s potete trovare qualcosa che fa per voi: ecco qual è il panino che ingrassa di meno!

Qual è il panino che ingrassa di meno da McDonald’s?

Vi sembra un controsenso mettere una accanto all’altra le parole “McDonald’s” e “dieta”? Forse sì, anche perché il fast food più famoso del mondo non è certo sinonimo di cibo sano. Fatto sta che anche lì è possibile trovare qualcosa da mettere sotto i denti quando si è a dieta e, attenzione attenzione, non stiamo certo parlando delle insalate.

Sfogliando il sito ufficiale della catena statunitense, scopriamo che esistono tre panini che possono ben essere infilati in qualsiasi regime alimentare, dandovi anche la possibilità di scegliere tra manzo, pollo e pesce.

Il panino meno calorico del McDonald’s è il classico hamburger

Proprio così: da McDonald’s il panino che ingrassa meno è il classico hamburger. Non il Big Mac, né tutte le varianti, ma il semplice hamburger che – dalle informazioni nutrizionali fornite dalla compagnia – ha soltanto sei ingredienti: pane, carne 100% bovina, ketchup, senape, cipolla e cetriolo. Le calorie? Soltanto 254 Kcal per porzione.

Poi, esistono anche un paio di alternative. Se preferite il pollo, il Chickenburger (pane, pollo impanato e salsa Caesar) contiene solo 323 Kcal a panino. E ancora, per chi ama il pesce, il Filet-O-Fish (pane, merluzzo impanato, formaggio e salsa tartara) si ferma a 333 Kcal per panino.

Insomma, se siete a dieta e capitate da McDonald’s, ora sapete qual è il panino che ingrassa di meno! Ovviamente state attenti a cosa lo accompagnate: anche un Happy Meal può riservare tante sorprese!

Foto: Shutterstock