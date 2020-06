Se un mese è il lasso di tempo che vi separa dalla prova costume, la dieta dei legumi è quella che fa per voi. Potrete perdere fino a 3 kg in un mese.

L’estate è arrivata ma ancora abbiamo un po’ di tempo per metterci in forma e superare la prova costume. Se volete perdere solo un paio di chili, la dieta dei legumi è quella che potrebbe fare per voi.

Meno 3 kg al mese con la dieta dei legumi, il menù da seguire senza sforzi

Leggi anche: >> FRUTTA DI PRIMAVERA PER DIMAGRIRE: ECCO I 4 FRUTTI CHE TI AIUTERANNO A TORNARE IN FORMA

I legumi sono un alimento importante e presente in un regime alimentare equilibrato; la dieta dei legumi che vi stiamo per mostrare, sarebbe l’ideale per perdere 3 kg in un mese. Il nostro consiglio però resta sempre lo stesso. Se volete intraprendere una dieta e rimettervi in forma, non affidatevi al fai da te, ma bensì rivolgetevi ad un esperto che possa creare il piano alimentare adatto alle vostre esigenze.

Si tratta di una dieta da 1400 calorie al giorno che prevede tre pasti al giorno. Ricca di fibre e con un buon equilibrio tra proteine e carboidrati che verranno sostituiti in buona parte da piselli, lenticchie e fagioli. Ecco un menù settimanale d’esempio.

Leggi anche:– DIETA DEL BUON UMORE: I CIBI CONTRO ANSIA E DEPRESSIONE

Lunedì e Venerdì

Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato e 30 g di muesli senza zuccheri aggiunti

Pranzo: 50 gr di pasta e ceci o fagioli (120 g di ceci), 150 g di tacchino ai ferri. Come contorno verdura cruda o cotta

Cena: 80 g di bresaola e rucola, insalata di verdure, 30 g di pane di soia.

Martedì

Colazione: 90 g di ricotta e 1 frutto a pezzetti

Pranzo: insalata mista con 1 uovo sodo, tonno al naturale (80 gr) e 100 g di fagioli in scatola

Cena: 200 g di seppie in umido, con 140 g di piselli e salsa di pomodoro a piacere, un piatto di verdura grigliata

Leggi anche:>> DIETA DEI 3 GIORNI, MENO 2 KG SENZA FATICA; IL TRUCCO PER DIMAGRIRE SUBITO

Mercoledì

Colazione: caffè o thè al limone, 3 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata senza zucchero

Pranzo: 70 g di linguine con porri, 150 g di carne ai ferri. Come contorno verdure grigliate a piacere

Cena: un piatto di passato di verdure, 180 g di piselli con 80 g di tonno al naturale e cipolle, 30 g di pane alla soia

Giovedì

Colazione: uno yogurt bianco, 30 g di pane integrale tostato con poca marmellata light, thè al limone

Pranzo: 70 g di riso venere (o integrale) con 100 g di piselli, 160 g di pesce ai ferri con contorno di verdura lessa a piacere

Cena: un piatto di minestrone, 100 g di formaggio fresco accompagnato da verdure in padella, 30 g di pane di soia

Venerdì si ripete il menù del lunedì

Leggi anche:>> DIETA DEL PIATTO UNICO, COSÌ PERDI 3 KG AL MESE: IL TRUCCO POCO CONOSCIUTO

Sabato

Colazione: caffè o thè al limone, 4 frollini senza zucchero integrali

Pranzo: 150 g di spezzatino con pomodoro e 100 g di lenticchie o fagioli o piselli, insalata mista di verdure crude

Cena: un piatto di passato di verdure, 100 g di scamorza alla griglia con verdure alla griglia, 30 g di pane alla soia

Domenica

Colazione: 200 ml di latte di soia, 3 fette biscottate integrali

Pranzo: un piatto di minestrone con farro e legumi, una frittata con 2 uova e zucchine, insalata mista

Cena: 150 g di pesce al sale con verdure alla griglia, 200 g di frutti di bosco al naturale.

Crediti foto@Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.