Il modo migliore per fare le uova? Lo chef americano svela la sua ricetta

Se vi state chiedendo quale sia il modo migliore per fare le uova, niente paura: ecco la ricetta golosa di uno chef stellato!

È raro che i grandi chef si cimentino con ricette troppo semplici o con piatti tipici della nostra routine quotidiana, ma a volte succede: ad esempio José Andrés ha deciso di spiegare al mondo qual è il modo migliore per fare le uova in soli 5 minuti. Non ci credete? Andiamo a vedere insieme.

José Andrés: il grande successo dello chef su TikTok

Cuoco nato in Spagna ma ormai residente negli Stati Uniti da sempre, José Andrés è considerato tra i più grandi chef del mondo. Premiato con due stelle Michelin, la sua creatività è universalmente riconosciuta. Pertanto, se uno come lui vi racconta qual è il metodo migliore per fare le uova, c’è solo da fidarsi ciecamente.

Come tanti altri suoi colleghi, anche José Andrés ha deciso di mostrare i suoi trucchetti su TikTok, da dove dispensa utili consigli flash a tutti i suoi follower.

Ecco il modo migliore per fare le uova secondo lo chef ispano-statunitense

È per questo che in un video virale da 3 milioni di views, lo chef ispano-statunitense illustra il suo metodo per preparare al meglio le uova.

Innanzitutto, Andrés spalma un po’ di burro sul fondo di una padella, poi aggiunge del formaggio grattuggiato – mozzarella o qualsiasi altro tipo, a seconda del vostro gusto – fino a coprire l’intero fondo. Dopo aver salato, aggiunge le uova e un po’ di latte e, infine, copre le uova con del formaggio a fette. Poi, mette tutto in forno a 180° per 5 minuti.

Queste uova, dice alla fine del video, sono ottime mangiate calde su del pane tostato con l’aggiunta di un filo di olio d’oliva.

E voi? Siete pronti a seguire questa semplice ricetta e scoprire se davvero si tratta del modo migliore per fare le uova?

Photo Credits: Shutterstock