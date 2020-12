Pandoro e panettone, qual è maggiormente calorico e fa ingrassare di più?

Pandoro e panettone, quale dolce natalizio fa meno male alla linea? Questo è il dilemma! Scopriamo insieme le calorie del pandoro e del panettone e quale dei due fa ingrassare di più.

Pandoro e Panettone a confronto: quale fa meno male alla linea?

Che sia pandoro o panettone, non c’è Natale senza uno dei due dolci tipici in tavola: più semplice il primo – e più amato dai bambini –, più raffinato e lavorato il secondo, il pandoro e il panettone sono tanto buoni quanto calorici. Ma d’altronde a Natale mettiamo in conto di prendere un paio di kg tra cene, cenoni, vigilie e pranzi luculliani…

E allora, se un po’ di pancetta non vi spaventa e almeno durante le feste sono banditi i sensi di colpa, ecco – per cultura personale e consapevolezza – quale tra il pandoro e il panettone è il dolce più calorico.

Pandoro e Panettone: vediamo nel dettaglio l’apporto calorico di entrambi

Prendiamo una fetta di pandoro e di panettone, diciamo del peso di 125gr. Ebbene il più calorico è il pandoro (514) mentre il panettone ne ha 416. Questo perché il pandoro ha più grassi animali, dovuti alla quantità di burro presente (secondo la ricetta non meno del 20% rispetto a circa il 16% del panettone).

Pandoro: Calorie 514, Proteine 10, Carboidrati 55, Grassi 28

Panettone: Claorie 416, Proteine 8, Carboidrati 70, Grassi 13

Pandoro e panettone: NO a quelli farciti, troppe troppe troppe calorie a porzione

Al di là della minima differenza e anche se non volete rinunciare a niente a Natale, ricordatevi di non esagerare: farcire il pandoro con mascarpone e Nutella, per esempio, fa svettare le calorie fino a 570 per fetta, così come il panettone arricchito di glasse, liquori, frutta secca o cioccolato.

Come fare dunque per non ingrassare?

Se non volete rinunciare ad una fetta di pandoro o panettone, dovete applicare la regola del mangio tot – brucio tot. Dovete tener presenti quante calorie state introducendo nel vostro organismo e regolarvi di conseguenza. Considerate che una fetta di panettone corrisponde a :70 gr di pasta o riso, 2 biscotti secchi e 2 cucchiani di olio. Una di pandoro invece sono 70 gr di pasta o riso, 2 biscotti secchi e 4 cucchiaini di olio.

Quindi se mangiate una fetta dell’uno o dell’altro, non mangiate durante la giornata pasta, biscotti o condimenti grassi.

Fate attività fisica.

Se volete bruciare 100 calorie dovrete: salire e scendere 3-4 piani di scale per 4 volte. Oppure fare 10 minuti di Jogging o 20 minuti di aerobica. Vanno bene anche 20 minuti di tennis o di bicicletta. In alternativa potete fare 30 minuti di camminata veloce o di nuoto.

Foto@Kikapress

Foto Preview@Shutterstock