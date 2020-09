Patate lesse, il giusto calcolo per la cottura perfetta

Vi siete mai chiesti quale sia il metodo per preparare le patate lesse in maniera perfetta? Basta un semplice calcolo e il risultato vi stupirà!

Le patate lesse sono una preparazione duttile e leggera, facilmente adattabile in mille ricette diverse: ma vi siete mai chiesti come fare per ottenere una cottura perfetta? Qual è il metodo più appropriato per prepararle e avere il miglior risultato possibile?

LEGGI ANCHE: — Dieta delle patate: veloce, facile ed efficace. Come perdere 4 kg

Patate lesse: ecco come ottenere una cottura perfetta

Andiamo con ordine. Innanzitutto, per preparare le patate lesse, è consigliabile l’utilizzo di patate a pasta gialla. Si tratta della scelta migliore per preparazioni come la bollitura, la frittura, la preparazione di insalate e la cottura al forno. Le patate novelle e le patate bianche sono invece da evitare: le prime sono migliori per la cottura al forno, le seconde per la preparazione di gnocchi, puré e crocchette.

Dunque, una volta lavate, le patate vanno messe in una casseruola e ricoperte con acqua fredda. A questo punto vanno messe sul fuoco, a fiamma piuttosto bassa. Si consiglia di non aggiungere sale né prima né durante la cottura, in quanto potrebbe finire per farle sfaldare. È consigliabile cuocere le patate con la buccia, intere.

Bollire le patate: ecco il calcolo da effettuare per ottenere il risultato migliore

Per ottenere una cottura perfetta e uniforme, le patate devono avere più o meno la stessa dimensione. È da questa caratteristica che dipendono i tempi di cottura. Patate dalle dimensioni troppo differenti possono portare a un risultato disastroso e a una cottura poco uniforme. Vi ritrovereste ad alternare patate troppo molli ad altre ancora crude.

In genere, dal momento dell’ebollizione, occorrono circa 20/25 minuti per una singola patata di 100 grammi. I tempi di cottura possono però variare dai 25 ai 50 minuti, in base alla grandezza delle patate stesse.

Infine, le patate lesse vanno sbucciate e si consiglia di non consumarle con la buccia.

Photo Credits: Shutterstock