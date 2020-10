Yogurt greco è meglio di quello normale, ecco il perché

Se vi siete mai chiesti perché lo yogurt greco è meglio dello yogurt normale, ecco la risposta definitiva a tutti i vostri dubbi a riguardo!

Non sempre si parla delle proprietà e dei benefici dello yogurt greco, un prodotto di origine millenaria che, per tanti motivi, sembra essere molto meglio di quello normale. Non ci credete? Andiamo a scoprire insieme perché includerlo in una dieta varia ed equilibrata può solo far bene al nostro organismo!

Perché lo yogurt greco è meglio di quello normale?

La principale differenza tra lo yogurt normale e quello greco è che in quest’ultimo si separa il siero liquido mediante un’operazione di filtrazione, conferendogli una struttura più densa, cremosa e ricca di proteine e altri nutrienti.

Proprio la presenza delle proteine (essenziale per il nostro organismo), fa dello yogurt greco un’alternativa più che valida rispetto allo yogurt normale, in quanto quelle presenti al suo interno sono meglio assimilabili dal nostro organismo.

Lo yoghurt greco è ricco di nutrienti ed è un’importante fonte di vitamina B12

Inoltre, lo yogurt greco è una fonte di probiotici naturali, ovvero micro-organismi benefici che aiutano a sviluppare una flora intestinale equilibrata.

Un’altra sua importante caratteristica è l’alto contenuto di vitamina B12, necessaria per un buon funzionamento del cervello. Se, come i gladiatori, seguite una dieta vegetariana, scegliere questo tipo di yogurt può essere un’importante alleato per assumere la B12, solitamente contenuta nella carne.

Allenamenti estenuanti? Ecco l’alleato per reintegrare!

Inoltre, lo yogurt greco è meglio di quello normale anche perché è un’ottima opzione per reintegrare dopo un allenamento fisico particolarmente estenuante: esso permette all’organismo di recuperare gran parte dei nutrienti bruciati durante l’esercizio, dando al contempo un immediato senso di sazietà.

Infine, grazie al suo alto contenuto di calcio, garantisce il corretto lavoro del sistema nervoso e di quello muscolare, regolando la produzione del cortisolo, riducendo lo stress e migliorando il metabolismo.

Photo Credits: Shutterstock