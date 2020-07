Polpo fresco, il trucco per renderlo più morbido

Vi siete mai chiesti come fare a rendere più morbido un polpo fresco? I luoghi comuni si affollano, ma per riuscirci basta qualche semplice trucco!

Il polpo – comunemente chiamato erroneamente “polipo” nell’italiano parlato – è un gustosissimo mollusco, fresco principe della cucina italiana di tutte le stagioni: ma come fare a cucinarlo e, soprattutto a renderlo più morbido? Ecco qualche semplice trucchetto per godere al massimo del gusto del nostro amico tentacoluto!

Polpo fresco: come renderlo morbido?

Partiamo da un falso mito: sbattere il polpo per renderlo tenero non porta a buoni risultati. In molti film abbiamo visto sbattere il polpo fresco, appena pescato, direttamente sugli scogli. In quel caso, sì, è un ottimo metodo. Ma farlo subito dopo averlo comprato in pescheria è completamente inutile. Quindi, posate il batticarne e preparatevi a metodi decisamente meno violenti…

Rendere morbido un polpo fresco è in realtà molto semplice: basta bollirlo per un tempo relativamente breve (circa 40 minuti) in acqua non salata, meglio se con l’aggiunta di un po’ di vino bianco. Dieci minuti prima del termine della cottura spegnete il fuoco e lasciate il polpo raffreddare nella sua stessa acqua.

Dopo circa un’ora avrete un polpo pronto e tenero al punto giusto. Tutto da gustare!

Una cottura troppo prolungata, invece, contrariamente a quanto comunemente si pensa, non farebbe altro che rendere duro, gommoso e stopposo il nostro polpo. Si tratta di un errore da non sottovalutare, anche se, d’altronde, anche Benedetta Rossi talvolta ha problemi con la cucina di mare…

Rendere tenero il polpo in freezer: ecco il trucco

In realtà, esiste anche un altro semplice trucchetto per rendere morbido il vostro polpo fresco! Dopo averlo acquistato, tenetelo in freezer per un paio di giorni: grazie alla congelazione, le sue fibre si romperanno, rendendolo tenero senza alterarne affatto il sapore.

In quest’ultimo caso, però, la scelta più saggia è quella di acquistare direttamente del polpo congelato. Il vostro portafogli vi ringrazierà.

Foto: Shutterstock