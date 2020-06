Un regime alimentare che prevede carne verdure e pesce. Ma anche un po' di carboidrati. Ecco come perdere 5 kg in un mese con la dieta delle proteine buone.

Perdere fino a 5 kg in un mese? E’ possibile con la dieta delle proteine buone. Come sempre vi consigliamo di non affidarvi al fai fa te, ma consultare uno specialista. Se siete curiosi di sapere di cosa si tratta, però, andate avanti nella lettura!

Proteine buone, quali sono? La dieta per perdere fino a 5 kg

Leggi anche: >> LEGUMI, MENO 3 KG AL MESE: ECCO COME E QUANTI MANGIARNE

Assumere proteine è importante per il nostro organismo. Si trovano in alimenti come carne, pesce e verdure, ma si possono trovare anche nei legumi. La dieta delle proteine buone è un regime alimentare che prevede 5 pasti al giorno che comprendono appunto carne, verdure e pesce. Per quanto riguarda i carboidrati, quelli classici sono previsti solo un giorno a settimana. Negli altri giorni sono sostituiti da quelli vegetali. E’ molto importante bere molto: almeno 2 litri di acqua al giorno. Ecco un esempio di menù settimanale della dieta delle proteine buone.

La colazione resta sempre la stessa: una tazza di the’, tre biscotti secchi e una tisana depurativa. Vediamo ora come cambiano il gli altri pasti della giornata.

Lunedì

Per colazione una tazza di tè, tre biscotti secchi e una tisana depurativa.

Come spuntino a metà mattina, un bicchiere di succo di pompelmo.

Per pranzo, una fetta di vitella alla pizzaiola accompagnata da cavolfiore bollito.

Come merenda uno yogurt magro.

Infine a cena , coniglio al forno e zucchine bollite.

Martedì

Colazione come sempre

Come spuntino di metà mattina un succo d’arancia

A pranzo 150 gr di petto di tacchino ai ferri, con carote e zucchine bollite

A merenda una banana

Per cena, un piatto di formaggi freschi misti con insalata.

Mercoledì

A metà mattina un bicchiere di succo di albicocca.

Per pranzo 150 gr di fegato con cipolle e fagiolini cotti a vapore.

A metà pomeriggio una mela.

A cena tacchino alla griglia, con melanzane grigliate e pomodorini.

Leggi anche: >> NO A QUESTE 4 DIETE RADICALI, SONO NOCIVE PER IL CORPO: COSA SUCCEDE ALL’ORGANISMO

Giovedì

Colazione come gli altri giorni

Come spuntino di metà mattina succo di pompelmo

A pranzo, pesce spada alla griglia e broccoli bolliti.

A metà pomeriggio una mela

Per cena, una frittata fatta con due uova, zucchine e bietole al vapore. Per condimento un cucchiaino d’olio.

Venerdì

Per lo spuntino di metà mattina un succo d’ananas

A pranzo pesce spada alla griglia e bietole al vapore.

Una mela sarà la merenda del quinto girono

A cena di nuovo una frittata fatta di zucchine fatta con 2 uova, accompagnata da cavoletti bolliti.

Sabato

Per pranzo pollo alla griglia e spinaci bolliti

A cena nasello con pomodorini e zucchine al vapore.

Domenica

A pranzo 100 gr di pasta o riso con carciofi e 200 gr di melanzane e zucchine alla griglia.

A cena 200 gr di legumi e insalata verde con pomodori.

Crediti foto@Shutterstock