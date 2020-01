Segui la regola delle 5 P a tavola: così non ingrasserai

Mai sentito parlare della “Regola delle 5 p”? Non è una dieta, ma chi vuole perdere peso può seguirla: ecco come funziona

La regola delle 5 P per mangiare carboidrati senza sentirsi in colpa

Se soltanto la parola “dieta” vi fa venire i brividi, vi mette di cattivo umore e vi fa soltanto pensare che avreste voglia di un buon piatto di pasta, allora vi suggeriamo di seguire la cosiddetta “regola delle 5 P” a tavola almeno per evitare di ingrassare troppo e mangiare più consapevolmente senza rinunciare al piacere dei carboidrati.

Le 5 P comprendono altrettanti ingredienti che generalmente sono banditi quasi del tutto dalle diete: parliamo cioè di pane, pasta, pizza, patate e polenta. L’aspetto che accomuna questi cibi è l’elevato contenuto di carboidrati e la regola da seguire punta a evitare che essi si accumulino pericolosamente nel nostro organismo trasformandoli in tessuto adiposo se non viene immediatamente bruciato attraverso l’attività fisica.

Tutto sta a non mangiare mai pane, pasta, pizza, patate e polenta insieme durante i pasti: un esempio può essere evitare un contorno di patate se a cena prendete la pizza, oppure non mangiare pane con la polenta o la pasta.

In questo modo, al nostro organismo non mancheranno nutrienti fondamentali apportati dai tanto vituperati carboidrati, necessari per fornire energia, ma non si esagererà. Al fine di mantenere veloce e attivo il metabolismo, poi, è sempre bene consumare dei sani spuntini a metà mattina e pomeriggio per incrementare il consumo di fibre.

Insomma essere felici anche stando a dieta è possibile, basta seguire la regola delle 5 P per non prendere peso.

Foto@Kikapress