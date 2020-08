Riscaldi il pesce al microonde? Stai sbagliando

Riscaldare il pesce al microonde non è sempre la scelta migliore: ecco per quale motivo non dovremmo farlo e qual è l’alternativa!

Il microonde spesso ci salva la vita, permettendoci di riscaldare e cuocere in maniera semplice e veloce diversi gustosissimi piatti. Alcuni, però, non vanno affatto in questo utile elettrodomestico. E tra essi c’è di sicuro il pesce! Non ci credete? Ecco i motivi per i quali è meglio non riscaldare il pesce al microonde.

Riscaldare il pesce al microonde: ecco perché non farlo

Chi ci ha provato lo sa bene: il pesce scaldato al microonde non è affatto gustoso come lo possono essere altri cibi.

Il primo problema, quello che a naso risalta subito, è proprio l’odore. Che sia un filetto di merluzzo o un trancio di salmone, cambia poco: dopo il microonde i risultati saranno un fornetto e una cucina totalmente impregnati da un aroma poco piacevole. Che per andar via potrebbe impiegare diversi giorni…

Ogni tipo di cottura, lo sappiamo bene, altera la struttura molecolare del cibo. Il problema è che le microonde possono avere degli effetti distruttivi sui piatti a base di pesce, poiché rovinano la struttura stessa della polpa.

Il risultato è un pesce troppo secco o, al contrario, eccessivamente molle. E chi di noi vorrebbe mangiare un trancio di merluzzo dall’aspetto abbattuto, avvizzito e anche un po’ triste?

L’alternativa al microonde è il forno classico!

Ma, quindi, se non va nel microonde, qual è l’alternativa migliore per riscaldare il pesce? La risposta è molto semplice: rivalutare il classico forno elettrico o a gas. Per ravvivare il pesce basta tenerlo nel normale forno di casa ad una temperatura di circa 130 gradi per un quarto d’ora. Non sarà veloce quanto farlo al microonde, ma il risultato è decisamente migliore e permette di preservare al meglio le sue proprietà.

In ogni caso, se fate qualche errore non abbiate paura: con la cucina di mare ha problemi anche la mitica Benedetta Rossi!

