Sbucciare l’aglio in pochi secondi: il video lascia a bocca aperta

Sui social spunta un trucchetto per sbucciare un aglio in maniera semplice e veloce. Non ci credete? Eppure bastano pochi secondi.

Vi siete mai chiesti se esista o meno un trucchetto per sbucciare l’aglio in maniera semplice e veloce? Il consiglio, ancora una volta, arriva dal web, dove si è diffusa una sorta di challenge che ci insegna come pulire i nostri adorati spicchi in pochissimi secondi. Non ci credete? Andiamo a vedere insieme!

La guida: come sbucciare un aglio intero in pochi secondi

Il trucco in questione è estremamente veloce ed è comparso sul profilo TikTok di @olivares.barce. In pratica, per sbucciare un aglio intero in pochi secondi non bisogna far altro che disporlo intero su un piano e quindi tagliarlo orizzontalmente a metà.

Quindi, bisogna far poggiare il lato tagliato di una di queste metà sul piano. Poi, prendendo un coltello dalla lama larga (o meglio ancora una mannaia), non bisogna far altro che dare un colpo di piatto all’aglio. Il risultato sarà un aglio perfettamente sbucciato, con tutti gli spicchi già tagliati a metà!

Questo metodo è utile soltanto se vi serve un aglio intero

Come? Vi sembra troppo facile? Troppo veloce e bello per essere vero? Sì, forse, ma il trucchetto ha cominciato a spopolare alla grande sul web, tanto che gli imitatori di @olivares.barce sono già tantissimi da ogni parte del mondo.

In ogni caso, questo trucco funzionale per sbucciare l’aglio è utilizzabile soltanto se vi serve l’intero bulbo e non un singolo spicchio. In quel caso, spiace doverlo dire, ma è meglio rassegnarsi a sbucciarlo a mano, secondo il caro vecchio metodo!

Tra l’altro, sapevate che a Buckingham Palace aglio e cipolla sono vietati? A quanto pare infatti la regina ci tiene davvero al suo alito… Meghan Markle invece ne andava ghiotta. Sarà per questo che avrà lasciato l’Inghilterra per tornare in America?

Photo Credits: Shutterstock