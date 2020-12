Tra le tante proprietà benefiche del miele c'è anche quella di essere un rimedio naturale contro lo stress.

Il miele è un alimento ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo. È un antibatterico e antinfiammatorio naturale, ha un effetto emolliente e decongestionante. Non solo è perfetto per combattere le faringiti, ma anche lo stress.

Sei stressata? Mangia il miele!

Le api sono insetti fondamentali per l’equilibrio del nostro sistema ambientale. Non solo; il loro veleno è un potente elisir di giovinezza (leggi qui) e il loro miele è un alleato naturale straordinario per la salute del nostro corpo. Secondo due scienziati scozzesi se abbiniamo questo alimento ad un buon sonno otterremo una combinazione perfetta per il nostro benessere.

Mike e Stuart McInnes hanno ideato la dieta del letargo. Una dieta semplice che prevede l’assunzione di un paio di cucchiaini di miele almeno un’ora prima di andare a dormire. Li potete spalmare su del pane, scioglierli in acqua o in altra bevanda calda, oppure prenderli al naturale. Il miele farà sì che il vostro metabolismo rimanga attivo durante il sonno.

“Così facendo, dormirete rilassati – hanno detto i due scienziati – mentre il vostro organismo sarà impegnato a bruciare grasso in eccesso, a recuperare energia e sistemare i danni provocati dagli ormoni dello stress”.

Tutto questo è possibile grazie a quello che hanno chiamato il paradosso del fruttosio. Nel miele si trovano glucosio e fruttosio. Il glucosio viene recepito per primo dal nostro corpo e permette di alimentare il nostro cervello durante le ore di sonno, mentre il fruttosio va ad abbassare l’indice glicemico del glucosio. In questo modo durante il digiuno notturno l’apporto energetico alle cellule celebrali resta equilibrato. Tuttavia è bene abbinare a questa dieta contro lo stress un giusto regime alimentare e dell’attività fisica.

Il nostro suggerimento rimane sempre lo stesso: non affidatevi al fai da te e rivolgetevi sempre a un medico competente.

