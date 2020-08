Ami lo street food? Attenzione a non mangiare mentre si cammina: cosa succede al corpo

Cosa succede al nostro corpo quando ci troviamo a mangiare mentre si cammina: ecco i pericoli ai quali stare attenti se amate lo street food!

Quanti di voi adorano lo street food? Comodo, gustoso, pratico e capace di favorire la vita sociale, è uno dei fenomeni che, da qualche anno a questa parte, fa impazzire tutti. Eppure non si tratta di una delle pratiche più sane… non ci credete? Sapete cosa succede a mangiare mentre si cammina?

Lo street food fa male? Ecco cosa può provocare

Sia chiaro: non parliamo esclusivamente del fatto che molti street food siano ipercalorici, grassi e squilibrati dal punto di vista nutrizionale. Il problema è proprio l’azione del mangiare mentre si cammina, che ci fa distrarre, spostando la mente rispetto a cosa succede al nostro corpo.

Spieghiamoci meglio. Mangiare durante una passeggiata, o comunque in piedi, ha lo strano effetto di fare ingrassare. La colpa sarebbe tutta del movimento, in grado di scostare totalmente l’attenzione del cervello, che non sarebbe in grado di controllare quello che si mangia.

Per questo strano motivo, la nostra mente si convince di bruciare calorie anche mentre le si assume, ponendo in atto un auto-inganno che può avere delle conseguenze nefaste sul giro vita.

Mangiare mentre si cammina: cosa succede al nostro corpo

Mangiare in movimento può infatti indurre le persone a consumare più cibo rispetto al solito, grazie ad un meccanismo di giustificazione psicologica, che compensa l’esercizio fisico del camminare con l’assunzione di una maggior quantità di cibo, che diventa una sorta di “ricompensa“.

Al contrario, quindi, bisognerebbe fermarsi a mangiare e non farlo “al volo” e men che meno mentre si cammina, almeno per dare al nostro inconscio un’idea chiara su cosa succede. Sia ben chiaro, consumare street food ogni tanto non porta a danni permanenti, il problema sta nel farlo regolarmente!

Foto: Shutterstock