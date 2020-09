Uovo fritto con olio o burro? La ricetta che spopola su Twitter

Chrissy Teigen ha mostrato su Twitter la sua ricetta di un uovo fritto, scatenando il dibattito: va usato l’olio o il burro?

Chrissy Teigen, la modella americana, è riuscita a scatenare su Twitter un dibattito vecchio quasi quanto il mondo: l’uovo fritto si prepara col burro o con l’olio? Qual è il metodo più corretto? E, soprattutto, qual è il metodo migliore?

Leggi anche:>> UOVO SODO: QUESTO È IL TEMPO DI COTTURA PERFETTO

Chrissy Teigen: la ricetta delle uova al tegamino scatena Twitter

Partiamo dal principio. Chrissy Teigen ha deciso di condividere con i suoi follower di Twitter un video tutorial su come preparare delle perfette uova fritte. Tutto estremamente semplice, in realtà.

Per cominciare, la Teigen riscalda un po’ d’olio in una padella e poi verifica la giusta temperatura spruzzando qualche goccia d’acqua sull’olio caldo. A questo punto, mette dentro due uova e copre la padella con un coperchio di vetro fino a farle dorare in maniera perfetta, per poi condirle con sale e pepe e servirle…

Vi sembra la ricetta di base più classica di sempre? Qualcosa di talmente semplice sulla quale non era forse nemmeno necessario fare un video tutorial? Forse, ma è a quel punto che il dibattito tra i suoi fan si è riscaldato, dividendo chi prepara l’uovo fritto con l’olio e chi invece preferisce utilizzare il burro…

L’uovo fritto va preparato con l’olio o col burro? Il dibattito impazza sul web

Grazie a questa discussione, la clip ha in breve superato gli 1,6 milioni di visualizzazioni, ma il dibattito è rimasto aperto…

In realtà, per preparare un semplice uovo fritto, olio e burro sono equivalenti. Piccoli cambiamenti li ritroviamo nel sapore e, ovviamente, nelle proprietà nutrizionali. Ma l’olio ha un piccolo problema da non sottovalutare: il suo punto di fumo è più basso di quello del burro. Ne deriva che bisogna fare molta attenzione alle temperature per non far bruciacchiare l’esterno dell’albume…

perfect sunny eggs tutorial! pic.twitter.com/4weEQoxn93 — chrissy teigen (@chrissyteigen) August 25, 2020

Photo Credits: Shutterstock