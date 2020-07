Uovo sodo, questo è il tempo di cottura perfetto

Qual è il tempo di cottura perfetto per un uovo sodo? Come fare per ottenere un ottimo risultato senza fare disastri? Ecco qualche semplice trucco!

Perfetto per un pasto veloce o per una semplice ricetta svuota dispensa (talvolta addirittura vegana), in cucina l’uovo sodo è un alleato prezioso: ma vi siete mai chiesti qual è il tempo di cottura ideale? Quanto tempo bisogna tenere l’uovo nell’acqua bollente? E quando invece bisogna tirarlo fuori?

Come cuocere un uovo sodo perfetto

Sì, è vero, internet pullula di consigli e trucchetti dati da chef, food blogger e persone comuni. Districarsi tra questa enorme quantità di informazioni non è affatto semplice e spesso il pericolo di rovinare tutto giunge perentorio sul nostro orizzonte, facendoci andare il pranzo di traverso.

Nel caso dell’uovo sodo, sbagliare il tempo di cottura significa ottenere un tuorlo troppo liquido o troppo farinoso, con risultati spesso disastrosi. Le variabili in campo sono diverse ma dipendono quasi esclusivamente dal fattore temperatura. E la domanda più gettonata è: l’uovo va va immerso in acqua bollente o va fatto cuocere insieme all’acqua?

Uovo sodo: ecco il tempo di cottura perfetto

Non esiste una ricetta codificata né una soluzione definitiva. Tutto dipende dal vostro gusto personale ma, gettando le uova in acqua già bollente, per avere un uovo sodo perfetto bisogna attendere per un tempo di cottura di 13 minuti. Se però vi piace il tuorlo un po’ più liquido, di minuti ne bastano 6!

Qualora invece decidiate di mettere tutto insieme sul fuoco partendo da acqua e uova a temperatura ambiente, è importante spegnere il fornello una volta raggiunta l’ebollizione. A quel punto, però, bastano 10 minuti di attesa e il vostro uovo sodo sarà pronto.

In ogni caso, il nostro consiglio è il seguente: utilizzate sempre i fornelli e non cuocete mai un uovo sodo al microonde! Il pericolo di un’esplosione è sempre dietro l’angolo!

